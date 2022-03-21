Apple'ın 27 inç ekranlı 5K monitörü Studio Display'de 64 GB NAND depolama alanı kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca Studio Display'in teknik özellikleri neredeyse iPhone 11 ile yarışacak düzeyde. Apple, neden böyle bir şey yapıyor?

ABD merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikte Studio Display olarak isimlendirdiği yeni monitörünü tanıttı. 27 inç büyüklük ve 5K çözünürlük sunan bu ekran, A13 Bionic işlemciyle geliyor oluşu ile de dikkat çekti. Ancak bir geliştirici, bu Studio Display ile ilgili dikkat çeken bir sonuca ulaştı. Öyle ki bu monitörde 64 GB kapasiteli NAND depolama alanı bulunuyordu. Ancak işin ilginç yanı, bu depolamanın yalnızca 2 GB'sinin kullanılabiliyor olması.

Khaos Tian kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bağımsız geliştirici, Studio Display'in detaylarını açığa çıkaran bir test yaptı. Mac işletim sistemi üzerinden yapılan bu test, 27 inç ekranlı monitörde 64 GB depolama alanı olduğunu ortaya koydu. Apple'ın bu konuya hiç değinmemesi de dikkat çekiciydi. İlginçtir ki bu depolama alanının yalnızca 2 GB gibi çok küçük bir bölümü kullanılıyor. Depolamanın geriye kalan kısmı ise atıl bir şekilde bekliyor.

64 GB'lik alan hiçbir işe yaramıyor(!)

Bağımsız geliştirici tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, sistem için ayrılmış olan 64 GB'lik depolama alanının neredeyse hiçbir işe yaramadığını ortaya koyuyor. Apple'ın neden böyle bir şey yaptığı ise şu an için bilinmiyor. Şirket, bu depolamayı önümüzdeki dönemlerde duyuracağı özelliklerde kullanabilir gibi görünüyor. Ancak herhangi bir açıklama gelmeden, bu konuda bir şeyler söylemek mümkün değil.