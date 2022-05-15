Apple’ın önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği iOS 15.5 güncellemesiyle gelecek özellikler ortaya çıktı. İşte gelmesi beklenen yeniliklerden üçü...

Apple’ın yeni güncellemesi iOS 15.5 için geri sayım başladı. 16-17 Mayıs tarihinde piyasaya çıkması beklenen güncelleme, bazı yeni özellikler ile sunulacak. Peki iOS 15.5 ile neler gelecek? İşte Apple’ın iPhone’ları sunması beklenen özellikler…

Yeni iOS 15.5 güncellemesinin getireceği bazı yenilikler, daha önceki beta sürümlerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise güvenilir kaynaklar, yeni güncellemeyle gelecek bazı özellikler hakkında iddiada bulundu.

iOS 15.5 ile gelmesi beklenen yenilikler

Apple Classical

İlk değişikliğin müzik tarafında gerçekleşmesi bekleniyor. Klasik müziğe önem veren veren Apple, son olarak 2022’in Ağustos ayında Primephonic klasik müzik uygulamasını satın almıştı. Bu satın alımla beraber kullanıcılara klasik müzikleri içeren bir ayrıcalık tanınması bekleniyor. Tabii bunun Apple Music uygulamasına entegre mi, yoksa bağımsız olarak mı geleceği henüz bilinmiyor.

Apple Pay Cash

Bir başka yeniliğin ise Cüzdan uygulamasında görülmesi bekleniyor. Zira daha önceki beta kodlarında burada yapılacak çeşitli değişikler ortaya çıktı ve özellik hakkında önemli bilgiler de gözler önüne serildi. Beta kodlarındaki bilgilere göre Apple Pay’da ‘Apple Pay Cash’ özelliği yer alacak. Bu, İstek ve Gönder düğmeleriyle gelecek. Kullanıcılar, Apple Pay Cash ile kartlarından birbirine nakit para aktarabilecek.

Diğer değişikler

Yukarıdakilere ek olarak küçük çaplı birkaç değişiklik daha olacak. iOS 15.5 güncellemesiyle; Podcastler için yeni bir ayar sunulacak. Bu ayar sayesinde kullanıcılar; depolama alanlarında kaç Podcast bölümünün tutulup tutulmayacağını sınırlayıp, eskilerini de otomatik olarak silebilecek.

Öte yandan HomePod’lar için wi-fi sinyal göstergeleri gösterilecek. Bu özellik sayesinde, sahip olduğunuz HomePod’ları görüntüleyip, yanlış ağ bağlanmanızın önüne geçebileceksiniz. Şimdilik öne çıkan sızıntılar bunlar. Yeni bir gelişme olduğunda tekrardan sizlerle paylaşacağız.