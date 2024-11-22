Apple'ın, Siri'nin yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığı iddia edildi. Yapılan açıklamaya göre "LLM Siri" isimli yeni asistan, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Peki mevcut Siri'den farkı ne olacak?

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, şirketin sesli asistanı Siri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Apple'ın ChatGPT ile Gemini'ın gerisinde kaldığının farkında olduğunu söyleyen Mark Gurman, Siri'nin yenileneceğini duyurdu. Mark Gurman'a göre Apple, "LLM Siri" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ChatGPT ile Gemini, kullanıcılara oldukça etkileyici bir deneyim sunuyorlar. Bu bağlamda; her iki üretsel yapay zekâ da sesli iletişimi mümkün kılıyor. Siri, iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde ChatGPT'den yardım alabiliyor olsa da asistanın "konuşkanlık" seviyesi, istenilen düzeyde değil. İşte LLM Siri ile Apple, ChatGPT ve Gemini'a daha sıkı bir rakip olmuş olacak.

2026 yılında kullanıma sunulabilir

Mark Gurman, Apple'ın yeni Siri'sinin bizzat şirket tarafından geliştirilmiş yapay zekâ dil modellerinden güç alacağını söylüyor. Eğer her şey yolunda giderse Siri'nin yeni versiyonu, 2026 yılında kullanıma sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre yeni Siri, daha konuşkan ve daha geniş kapsamlı bir deneyim sunacak. Tabii bu konuşma, mevcut Siri'ye kıyasla daha doğal olacak. Bu da kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.