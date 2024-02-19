Mark Gurman tarafından ortaya atılan tahmine göre Apple'ın son dönemde sık sık gündem olan başlığı Vision Pro'nun yeni neslinin gelmesine en az 18 ay var.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, yakın zamanda tüketicilere ulaştı ve kısa sürede göz önüne çıkmayı başaran bir performans sergiledi. Her ne kadar başlığın 3500 dolar gibi gözleri yuvalarından fırlatan bir fiyat etiketi olsa da, talep oldukça fazla olmuştu.

Öte yandan pek çok kullanıcı, yaşadıkları baş dönmesi, gözde kanlanma gibi sorunlar nedeniyle başlığı iade etmek için Apple'a başvurmuştu. "Bu daha tam olmamış herhalde. Yenisi gelince eskisi gözden düşer, yenisi de zaten yakında gelir." diyenlerin daha uzun süre beklemesi gerektiğini gösteren bir iddia ortaya atıldı.

Yeni nesil Vision Pro, en az 18 ay daha çıkmayacak

Verdiği isabetli duyumlar ve tüyolarla göze çarpan gazeteci Mark Gurman, Vision Pro'nun halefini görmek için teknoloji dünyası adına uzun sayılabilecek bir süre beklememiz gerekebileceğini açıkladı. İkinci nesil Vision Pro'nun çıkışına en az 18 ay olduğunu söyleyen Gurman, en azından bu tür ürünlerde sık gördüğümüz üzere, ikinci nesil cihazların çıkışından önce 4-5 yıl gibi bir süre beklemeden yenileneceğini de işaret etmiş oldu.

İlk nesil cihazların ağırlığından, gözleri yormasından ve baş dönmesine neden olmasından da dem vuran Gurman, iadelerin normal olduğunu söyledi. Yine de cihazı alan kişilerin ya yeni bir teknolojiyi erkenden test etmek isteyenlerden ya da koyu Apple fanatiklerinden oluştuğunu söyleyen gazeteci, iade rakamlarının çok da yüksek olmayacağını ifade etti. Bakalım bu pazardaki hızlı büyüme, Apple'ın takvimini değiştirmesine neden olacak mı?