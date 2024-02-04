Telefon onarım platformu iFixit, oldukça uğraştırıcı bir şekilde Vision Pro'yu parçalarına ayırdı.

Vision Pro’nun, ilk iPhone'un tanıtılmasından bu yana Apple'ın en 'yenilikçi' ürünü olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Devrimsel diyebileceğimiz bu alet her ne kadar daha ilk aşamalarda olsa da ağzımızı açık bırakmamıza sebep oluyor.

Fakat bu tarz son teknoloji ürünlere bakarken tamir edilebilirlikleri ve parça değişim kolaylığı gibi konuları görmezden geliyoruz. ABD merkezli telefon onarım platformu iFixit, bu soru işaretini ortadan kaldırabilmek adına Apple Vision Pro’yu parçalarına ayırdı. iFixit, “Apple’ın en karışık donanımı” diyerek Vision Pro’yu niteledi.

Cihazın derinlerinde yatan Apple mühendisliği, ağızları açık bırakıyor.

Böylesine karışık bir cihaz hakkındaki tüm detaylar tek bir videoya sığmayacağı için söz konusu video sadece Vision Pro’nun 3 katmanlı ekranını konu alıyor. İnsan gözlerini dışarı yansıtan bu ekranlar, dışarıdakilerin bakış açısına göre tutarlı bir 3 boyutlu etki yaratıyor. iFixit, bu özellik için sorun teşkil edecek çok sayıda potansiyel hata noktası olduğunu söylüyor.

Başlık üzerindeki bu hassas noktalara ulaşması pek de kolay olmadığı için de hem parçalaması hem de tamiri zor bir alet oluyor Vision Pro. Çok sayıda vida, bant ve plaka cihazın içinden çıkarken bazı kısımlarda Apple, tasarım detaylarıyla, sınırı geçmenizi istemediğini belli ediyor.

iFixit CEO’su Kyle Wiens’in paylaşımı, dış ekranlar olmadan bakıldığında Vision Pro’nun nasıl göründüğünü de gösteriyor. Oldukça korkunç değil mi?

Vision Pro'nun parçalandığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

AppleTrack YouTube kanalı da yakın zamanda Vision Pro’nun sağlamlığını test etmişti. Onu da alttaki içeriğimizde bulabilirsiniz.