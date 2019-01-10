Apple Watch’ın Yeni ECG Uygulaması Bir Hayat Daha Kurtardı

Apple’ın akıllı saatlerinde bulunan ECG uygulaması sayesinde bir kişinin daha hayatı kurtuldu.

Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın insanlığa en büyük katkısının sağlık alanında olacağını söylemişti. Apple Watch, ResearchKIT ve CareKIT ile her geçen gün sağlık alanına daha çok girdiklerini de söylemişti.

Cook’un sözleri sıradan bir CEO konuşması gibi gelse de Apple Watch’ın ECG uygulaması sayesinde hayatı kurtulan insanlar olduğu da bir gerçek. Son olarak New Hampshire’da yaşayan Barry Maden isimli bir adam, ECG uygulamasının yaptığı “kalp ritminiz düzensiz olabilir” uyarısının üstüne sağlık kuruluşlarına başvurmuş. Kalp ritmindeki düzensizlik, ciddi sağlık sorunlarına ve kimi zaman da ölüme sebep olabiliyor.

Hastanede kontrolden geçen Maden, hastaneye gittiğinde EKG cihazıyla kontrollerinin yapıldığını söyledi. Kontroller sonucunda adama Afib olarak da bilinen Atriyal Fibrilasyon teşhisi konuldu. Maden, kendisini uyaran bir sistem olmasaydı hastalığın farkına daha uzun süre varamayacağını söylüyor.

Apple Watch her zaman için doğru sonuçları veremese de sağlık sorunlarını her zaman ciddiye almak gerekiyor.