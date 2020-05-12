Apple, Qualcomm ve Huawei, 5 nm İşlemcilere Geçiyor

Akıllı telefon ve yonga üreticilerinin amiral gemisi telefonlarında kullanacakları işlemcilere yönelik planları ortaya çıktı. TSMC'nin sızdırılan yatırım planına göre Apple, Qualcomm ve Huawei, yeni nesil işlemcilerinde 5nm ve 5 nm+ üretim sürecine geçiş yapıyor.

Mobil cihazlarda, 5 nm üretim sürecine geçiş başlıyor. Akıllı telefon ve yonga üreticileri, yeni nesil amiral gemilerinde daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi için kullanıcılara daha verimli işlemciler sunmayı hedefliyor. Yeni bir sızıntı, gelecek nesil telefonlarda yer alacak işlemcileri ortaya çıkardı.

Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (TSMC) sızdırılan yatırım planına göre Apple, Qualcomm ve Huawei, 5 nm ve 5 nm+ üretim sürecine dayanan yeni yongalar sipariş etti. Akıllı telefon üreticileri, bu yıl içinde tanıtacakları yeni işlemcilerde 5 nm sürecinin tüm avantajlarını gün yüzüne çıkaracaklar.

Yeni nesil işlemciler daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi sunacak

Apple, geçtiğimiz aylarda eylülde tanıtmayı planladığı yeni iPhone'ların işlemci üretimi için TSMC ile anlaşmaya varmıştı. TSMC, 2020'nin ikinci çeyreğinden başlayarak Apple'ın yeni A14 ve A14X işlemcilerini üretmeye başlayacak. A14X işlemcilerin iPad Pro 5G'lerde kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca 2021'de 5 nm+ teknolojisiyle yeni A15 işlemcisi gelecek.

Qualcomm tarafında hareketlilik daha az. Yonga üreticisi bu yılı Snapdragon 865 işlemcileriyle kapatmayı planlıyor gibi görünüyor. Şirket 2021 yılında Snapdragon 875 işlemcisiyle amiral gemilerine güç verecek. SD875, yonga setinde X60 5G modem yer alacak.

Huawei ise Kirin 1000 yonga setini 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacak amiral gemisi Huawei Mate 40 serisiyle birlikte piyasaya sürecek. İşlemci ayrıca Huawei P50 serisi akıllı telefonlarda da kullanılacak. Kirin 1100 ise 2021'in ikinci yarısında Huawei Mate 50 serisiyle gelecek ve 5 nm+ teknolojisine geçiş yapacak.