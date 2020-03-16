Apple A14, 3.0 GHz'ü Aşan İlk Mobil İşlemci Olabilir

Research Snipers, Apple'ın yaklaşmakta olan A14 Bionic işlemcisinin Geekbench testlerine girdiğini iddia etti. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre A14 Bionic, dünyanın ilk 3.0 GHz hızını aşan ARM tabanlı mobil işlemcisi olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl yeni bir iPhone serisini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Şirket, her yeni iPhone modelinde yeni ve selefine göre çok daha iyi bir performans sunan bir işlemci kullanıyor. Beklentiler, önümüzdeki aylarda ortaya çıkması beklenen iPhone 12 serisinde "A14 Bionic" olarak isimlendirilen bir işlemcinin kullanılacağı yönünde.

Şu ana kadar Apple'ın yaklaşmakta olan yeni işlemcisinin detaylarına sahip değildik. Ancak şimdi, "Research Snipers" olarak isimlendirilen bir platform tarafından ortaya atılan iddialar, Apple'ın yeni işlemcisinin performansıyla dünyada bir ilk olacağını ortaya koyuyor.

İddialara göre Apple'ın yeni işlemcisi akıllı telefonların kağıt üstündeki performansını gösteren Geekbench testlerine girmiş durumda. Bu test sonuçları ise Apple'ın yeni işlemcilerinin çok ciddi bir hız sunacağını ortaya koyuyor. Çünkü testlere göre A14 Bionic, 3.1 GHz'ye ulaşıyor ve bu frekans hızı ARM tabanlı mobil işlemciler için bir ilk.

Apple'ın mevcut A13 Bionic işlemcileri, 2.7 GHz temel frekans hızına sahip. Bu frekans hızını A14 Bionic'in hızıyla kıyasladığımızda 400 MHz'lik bir fark ortaya çıkıyor ve bu farkın akıllı telefon sektörü için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi de Apple'ın yeni işlemcisinin Geekbench'teki test sonuçlarına bakalım.

Research Snipers'in iddialarına göre Apple'ın A14 Bionic işlemcileri, Geekbench'in tek çekirdekli performans testlerinde 1.658 puan, çok çekirdekli performans testlerinde ise 4.612 puan aldı. Bu puanlar, Apple'ın A13 Bionic işlemcileriyle karşılaştırıldığında tek çekirdekte yüzde 25, çok çekirdekte ise yüzde 33'lük performans artışının olduğu ortaya çıkıyor.

Apple'ın yeni işlemcisinin mevcut işlemcisine oranla çok daha yüksek bir performans sunması, iPhone 12'nin mevcut modellerden çok daha hızlı olabileceğini ortaya koyuyor. Elbette bu yüksek hız, iPhone 12 ve iOS 14 ile sunulabilecek onlarca yeni özelliğin habericisi olarak düşünülebilir. Ancak iOS 14 ve iPhone 12 ile birlikte ne gibi yeniliklerin geleceğini görmek için bir süre daha beklemek gerekiyor.