Yıllardır şehir efsanesine dönüşen ve dedikoduların ardı arkası kesilmeyen Apple Car, Apple meraklılarının dört gözle beklediği bir elektrikli otomobil projesi. Proje yıllar önce ortaya atıldı ama ortada herhangi bir Apple Car göremedik. Meraklıları için Apple Car'ın muhtemel özellikleri ve hakkında tüm bildiklerimiz bu içerikte.

Yalnızca büyük otomobil üreticilerinin değil, aynı zamanda teknoloji devlerinin de elektrikli otomobil piyasasında isimlerinin geçtiğini görüyoruz. Kaliforniya merkezli ünlü şirket Apple da Project Titan, yani "Apple Car" projesi ile onlardan biri hâline geldi. Apple Car projesini duyan herkes, Apple'ın elektrikli otomobilini ne zaman tanıtacağını büyük bir merakla beklemeye başladı.

Çünkü Apple'ın kurucusu Steve Jobs, ilk olarak 2008 yılında araba üretme fikrini ortaya atmış ama herhangi bir icraatte bulunmamıştı. Daha sonra çeşitli iddiaların yayılması, insanları Apple Car projesinin gelip gelmeyeceği hakkında meraklandırdı. Peki Apple Car hakkında bilinen özellikler neler? Tüm soruların cevapları bu içeriğimizde.

Apple Car hakkında şimdiye kadar tüm bildiklerimiz:

Apple, "Project Titan" ile ilgili çalışmalarına gizli (!) bir şekilde devam ediyor.

Her ne kadar Apple'ın "Apple Car" projesi gizli tutulmaya çalışılsa da, şirketin beraber çalışmak istediği firmalardan çeşitli sızıntılar geliyor. Bunlardan biri de Alman otomobil devi BMW ile Apple'ın yaptığı ortaklık görüşmelerinin sonucunda ortaya atılan iddialar.

Apple Car, yıllardır söylentiler ile kendisini diri tutuyor. Apple, şimdiye kadar Apple Car ile ilgili resmî olarak herhangi bir duyuruda bulunmadı ancak yayımlanan raporlar, muhabirlerin çeşitli röportajları ve sızıntılar, projenin hâlen devam ettiğini ve şirketin Apple Car'dan vazgeçmediğini gösteriyor.

Raporlar, Apple Car'ın 2024 yılında üretime başlayacağını sızdırmıştı.

Apple analistlerinden biri olan Mark Gurman, 2022 yılının sonlarına doğru bir rapor yayımladı. Bu rapora göre Apple Car, 2025 yılında yapılması planlanan bir lansmanda tanıtılacaktı. Ancak Apple, süreci tam anlamıyla yönetememiş olacak ki, lansman tarihi 2026 yılına ertelendi. Yani Apple Car ile bu sene tanışabilirdik.

Akıllı telefon üretmek, pek çok şirket için şu an çocuk oyuncağı. Ama en çok ürettiği cep telefonlarıyla tanınan bir şirketin araba üretmesi, epey zor görünüyor.

Apple Car, özellikleriyle Tesla'ya kafa tutabilir.

Apple, tanıttığı her ürünü iddialı bir şekilde piyasaya sunuyor; en son tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro da bunlardan biri. Hâl böyleyken uzun zamandır şehir efsanesine dönen Apple Car, ortalığı kasıp kavuracağa benziyor. Çünkü Apple Car projesinin gecikmesi, beklentileri resmen asmosfere kadar çıkartıyor.

Projesi, özellikleri, lansman tarihi ve daha pek çok yönden arapsaçına dönen Apple Car, bekleyenleri bir hayli heyecanlandırmış durumda. Çünkü Apple, en güçlü rakiplerinden biri olan Tesla'nın iştah kabartan özelliklerini bir şekilde sollaması gerekiyor.

Apple Car'a ait olduğu söylenen bir araba patenti.

Yapay zekânın tozu dumana kattığı bu dönemde Apple'ın yapay zekâ destekli bir ürün tanıtmaması çok kırıcı olur. Apple Car'da yapay zekâ ve Siri ile desteklenmiş bir sürüş deneyimi olması bekleniyor. Aydınlatma desteği bulunan koltuklar, akıllı emniyet kemerleri, tamamen dayanıklı camdan üretilen bir tavan ve hatta yapay zekâ desteğiyle beraber otonom sürüş vadetmesi beklenen Apple Car'ın direksiyonsuz ve pedalsız olması bekleniyor.

Hyundai ve BMW gibi üreticilerle beraber çalışabilir.

2015 yılında BMW'nin eski yazılım mühendisinin Apple bünyesine katılması, iki şirketin samimi olmaya başlamasının ayak sesleri olarak yorumlandı. Bu ayak seslerini destekleyen bir başka rapor, Berlin'den geldi. Buna göre Apple Car'ın konsepti, ortaklıkları ve gerekli satış izinleri için çalışan, 15 ila 20 kişi arasında değişen ve bir araba laboratuvarı olan gizli bir ekip olduğu belirtildi.

Ayrıca Hyundai, Apple'ın Apple Car için kendileri ile iletişim hâlinde olduğunu doğruladı.

Ortalıkta dolaşan pek çok iddiaya göre Apple Car, otonom sürüş deneyimi sunacağı için direksiyonsuz ve pedalsız olacaktı. Ayrıca sürücü ve ön yolcu koltuğu da direksiyon olmayacağı için tek parça hâlinde olacaktı. Ancak şirketin Apple Car için BMW ile isminin beraber anılması, tamamen otonom sürüş desteğini ve pek çok sızıntıda gördüğümüz Apple Car'ın fütüristik bir tasarıma sahip olacağı iddialarını yavaş yavaş çürüttü.

Rakiplerine göre yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

Hakkında bu kadar yazılıp çizilen Apple Car, elbette fiyat etiketiyle de konuşulacağa benziyor. Hâlihazırda güçlü rakiplerinden biri olan Tesla, herhangi bir konfürigasyon olmadan 40 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışta. Tabii bu fiyat etiketi, çeşitli eklemelerle 70 bin doların üzerine kadar çıkabiliyor.

Ancak Apple Car'ın fiyatının 100 bin ila 120 bin dolar arasında değişeceği söyleniyor. Her ne kadar bildiklerimiz arasında Apple Car'ın yaklaşık 100 bin dolarlık fiyat etiketi daha çok baskın olsa da, rakiplerine göre fiyat konusunda şansını epey zorlayacak gibi duruyor.

Tasarım dili BMW'nin i3 modeli ile aynı olabilir.

Apple Car'ın tasarımı bile epey bir çalkantılı süreçten geçmiş. Apple'ın başta Project Titan ve ardından Apple Car olarak isimlendirdiği elektrikli otomobilin üretildikten sonra teslimatı, tahminlere göre 2019 ve 2020 yıllarıydı. Ancak Project Titan'ın akıbetinin ne olacağı konusunda endişelenen ekip ve ortalığın karışmasına sebep olan Apple, bu yüzden ekibinin en köklü çalışanlarından birini elinden kaçırdı: Steve Zadesky.

Hâl böyle olunca Apple Car'ın hayalî tasarımı da tekrar gözden geçirildi ve BMW ile görüşen Apple'ın, otomobil devinin i3 modelinin baz alacağı söylendi. Apple Car konusunda elini neye atsa kurutan Apple, ekibin projeyi kimin yöneteceği konusunda kararsız kalmasından dolayı BMW ile görüşmeler sonlandı.

Gücünü Apple'ın "Silicon" işlemcisinden alacak.

Apple, ilk kez kendi ürettiği işlemcileri 2020 yılında MacBook Air modelinde kullandı ve pek çok kullanıcı tarafından beğenildi. Yüksek performans ve enerji verimliliği sunan bu çiplerin devamı geldi ve Apple, pek çok ürününde kendi işlemcisini kullanmaya başladı.

2022 yılında Güney Koreli OSAT firmasından verdiği çip siparişinin Apple Car'da kullanılacak olan çiplerin habercisi olduğu söylendi. Güney Kore'deki elektronik endüstrisinde hatırı sayılır bir isim olan TheElec kaynaklı bu habere şuradan ulaşabilirsiniz.

Siri, yapay zekâ ve LiDAR sensör desteği ile yarı-otonom sürüş vadedecek.

Daha önce bahsettiğimiz gibi, Apple Car'ın otonom bir araç olacağı iddiaları çürütüldü. Ancak bu durum, Apple Car'ın standart bir araç olacağı anlamına gelmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın resmî olarak satışa sunduğu Vision Pro, pek çok LiDAR sensörle donatıldı. Aslında LiDAR sensörlere pek yabancı değiliz, çünkü daha önce Honda Legend'ta görmüştük. Apple'ın da sürücü ve yolcuların dış dünyadan kopmamaları için bol bol LiDAR sensör kullanacağı tahmin ediliyor. Tabii bunun için Apple'ın yeni bir işlemci kullanması gerekiyor. Ünlü analist Colin Barnden, Apple Car'da "C1" isimli taze bir işlemcinin kullanılacağını söylüyor. Colin Barnden'ın Apple Car'ın kullanacağı işlemcisi hakkında yazdığı yazıyı buradan okuyabilirsiniz.

Apple'ın yapay zekâ alanına uzun zaman önce sessizce el attığını görmüştük. Apple Car'da kullanılacak olan Siri, yapay zekâ ve LiDAR sensörler, onu yarı-otonom bir araca dönüştürecek. Tabii bahsettiğimiz Siri, hâlihazırda kullandığımız Siri'den epey akıllı olacak.

Apple Car'ın 2026 yılında tanıtılacağı düşünülüyor.

Başlarda çalkantıların eksik olmadığı ve bünyesinde bu çalkantıların hâlen devam ettiği Apple Car, gerek tasarım gerekse üretim sürecinde epey bir tökezlemiş durumda.

Apple hakkında isabetli analizleri ile ünlü Mark Gurman, Bllomberg'e yaptığı röportajda Apple Car'ın tanıtımının 2026 yılına ertelendiğini belirtti. Her ne kadar 2025 yılında lansmanının gerçekleşmesini beklemiş olsak da, Apple Car bir sene daha ertelendi ve 2026'da görücüye çıkacak.

Apple Car hakkında her ne kadar yazılıp çizilse de, sızabilecek bir rapor ve ortaya atılabilecek bir iddia ile tüm bildiklerimiz değişebilir. Çünkü Apple, her ürün lansmanından önce sağ gösterip sol vurmayı bir alışkanlık hâline getirdi. Sizin Apple Car hakkındaki düşünceleriniz neler?

Söz Apple'dan açılmışken Vision Pro videomuzu izlemeyi unutmayın:

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