Apple, uzun süredir sessiz ama etkili hamleleriyle dikkat çekiyor. Son yıllarda yapay zekâ alanında bir dizi şirket satın alması da pek çok kişi için merak konusu olmuş durumda. Peki teknoloji devi Apple, tam olarak ne planlıyor olabilir?

Son zamanlarda yapay zekâ şirketlerinin revaçta olduğunu biliyoruz. Yapay zekâ konusunda gündemde her ne kadar Microsoft, OpenAI, Samsung ve Google gibi şirketler olsa da Apple, saman altından su yürütüyor.

Apple sessiz kalmış gibi görünse de aslında en çok yapay zekâ şirketini satın alanlardan biri. 2017'den bu yana Apple, 21 yapay zekâ girişimine el atmış ve toplam 1 milyar dolar yatırım yapmış! Peki ama planları ne?

Apple'ın satın aldığı şirketlerin uzmanlık alanları arasında sürüş teknolojisi, ses tasarımı, müzik üretimi ve görüntü tanıma bulunuyor.

Tim Cook, Apple'ın yıllardır üretken yapay zekâ üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şirket, temel model ekibi kurmuş ve cihaz üzerinde çalışacak gizliliğe odaklanan diyalogsal yapay zekâ üzerine yoğunlaşmış.

Ekip, Apple'ın yapay zekâ destekli bir sohbet robotu üzerinde çalıştığına dair söylentilerle dolu. Peki, Siri'nin mevcut durumu nedir ve neden beklentileri karşılayamıyor?

Siri ekibi içindeki çalkantılar, yaratıcılık ve yeniliğin önünde büyük bir engel oluşturmuş.

Yönetim, Siri'nin geleceğine dair net bir vizyona sahip olmamakla eleştiriliyor. Ancak Apple'ın iOS 18 ile Siri'ye büyük güncellemeler getireceği ve yapay zekâ teknolojisini önemli ölçüde geliştireceği söyleniyor.

Yani Apple, Siri'yi daha akıllı hâle getirmek için büyük dil modelleri kullanmayı planlıyor. Amaçları ise Siri'nin basit bir sesli komutla karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlamak.

Şimdiye kadar Apple'ın Siri'nin verilerini iyileştirmek için Inductiv'i, Siri'nin doğal dili anlamasına yardımcı olmak için Voysis'ı ve Siri özelliklerini iOS geliştiricileri için daha kolay uygulanabilir hâle getirmek için PullString'i satın aldığını biliyoruz. Siri, bir gecede ChatGPT-4'ten bile daha akıllı olabilir desek yanılmış olmayız herhâlde...

Apple, Xnor AI'yı satın almak için 200 milyon dolar harcadı.

Tabii bu satın alımın arkasında da cihaz içi işleme yeteneklerini geliştirmek yatıyor. Bildiğimiz gibi Apple artık dizüstü bilgisayarları, saatleri, telefonları ve tabletleri için özel nöral işlem birimlerine sahip ARM tabanlı çipler üretiyor.

Hem donanım hem de yazılım bileşenleri üzerinde tam kontrol sahibi olmak, rakiplerine kıyasla daha sıkı bir entegrasyon ve verimlilik sağlıyor.

Herkes, ChatGPT benzeri büyük dil modeline sahip olacak gibi duruyor.

Apple'ın bu konuda avantajı, diğer model oluşturuculara kıyasla çok benzersiz. Milyarlarca kişi iPhone kullanıyor ve iOS'a yeni bir özellik geldiğinde, bir gecede milyarlarca cihaza ve yüz milyonlarca kullanıcıya erişebiliyor.

E tabii bu da hiçbir şirketin sahip olmadığı erişim avantajı demek. Apple eğer yapay zekâ konusunda bir atılım yapabilirse, kullanıcılar için devrim niteliğinde olabilir.

Peki ya Apple, yapay zekâ konusunda geriden gelip tüm rakiplerini şaşırtabilecek mi yoksa hızla ilerleyen AI trenini kaçırmak üzere mi?

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