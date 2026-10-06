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Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün

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Apple'ın bu ay düzenleyeceği iki farklı etkinlikle yeni akıllı ev merkezini ve OLED ekranlı MacBook Ultra modelini tanıtması bekleniyor.

Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, teknoloji sektörü açısından yoğun bir sonbahar takvimine hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından sızan son bilgilere göre şirket, yalnızca iki hafta arayla iki ayrı tanıtım etkinliği düzenleyerek hem akıllı ev ekosisteminde yeni bir dönemi başlatacak hem de Mac serisini güçlü donanımlarla yenileyecek.

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Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün
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İlk durak 13 Ekim

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Bloomberg editörü Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre ilk etkinlik 13 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Şirketin bu tarihi resmiyete kavuşturacak davetiyeleri kısa süre içinde paylaşması bekleniyor.

Bu etkinliğin odağında ise Apple’ın uzun zamandır beklenen ve piyasaya "HomePad" ismiyle sunulabileceği konuşulan yeni akıllı ev merkezi yer alıyor. Duvara monte edilebilen ya da hoparlör tabanına yerleştirilebilen 7 inçlik kare dokunmatik ekrana sahip bu cihaz; Siri AI entegrasyonu, akıllı ev yönetimi ve FaceTime görüşmeleri gibi imkânlar sunacak. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise yüz tanıma teknolojisi sayesinde o anki kullanıcıyı otomatik tanıyarak kişiye özel takvim, not ve widgetları ekrana getirebilmesi olacak.

Ayrıca bu etkinlikte Siri AI destekli yeni bir HomePod mini ile güncellenmiş Apple TV 4K modelinin de sahne alması bekleniyor.

Ekim sonu MacBook'lara ev sahipliği yapacak

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MacRumors tarafından elde edilen bilgilere göre Apple, 26-30 Ekim tarihleri arasında ikinci bir etkinlik daha gerçekleştirecek. Tamamen Mac ailesine odaklanacak bu etkinliğin yıldızı ise OLED dokunmatik ekrana ve inceltilmiş yeni bir kasaya sahip olan, "MacBook Ultra" olarak da adlandırılabileceği belirtilen yeni MacBook Pro olacak.

Ekim ayının son haftasındaki bu ikinci dalgada daha erişilebilir fiyatlı 14 inçlik bir MacBook Pro, Apple M6 çipinden güç alan yeni bir iMac ve OLED ekrana kavuşan yeni bir iPad mini modelinin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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Apple MacBook

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