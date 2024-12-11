iPhone 17 Pro tasarımını içeren konsept video paylaşıldı. Bu videoda, cihaz hakkında şimdiye kadar çıkan sızıntılar ele alındı.

Apple, 2025’in eylül ayında yeni nesil iPhone’ları resmen tanıtacak. iPhone 17 serisinin çıkışına hâlâ çok uzun bir süre olsa da sızıntılar şimdiden gelmeye başlamıştı. Tasarımdan özelliklerine kadar birçok detaylarını biliyorduk. Yeni nesilde Plus model gidecek, “Air” isimli bir telefon gelecekti. Ayrıca tasarımlarda da büyük değişiklikler bekleniyordu.

Şimdi ise iPhone 17 Pro’yu yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sızıntılarıyla tanıdığımız Majin Bu, iPhone 17 Pro’nun olası tasarımını gösteren bir konsept video yayımladı.

iPhone 17 Pro böyle gözükebilir

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Bu video, Pro model hakkında şimdiye kadar çıkan tüm sızıntıları ele alarak oluşturulmuş. Tabii ki kesin olarak böyle bir tasarımla gelecek diyemeyiz ancak şu anda Apple’ın aklında böyle bir görünüm olabilir.

Konsept videoya baktığımızda cihazın çok ince bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Öte yandan ekran kısmında da çerçeveler daha da inceltilmiş. Dinamik adanın ise söylentilere uygun olarak çok daha küçük bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Tabii ki en çok dikkat çeken kısım arkadaki kamera kurulumu. Birçok iddiaya göre Apple, iPhone 17 serisinde alışık olduğumuz kamera kurulumunu bırakıp yatay bir ada içine yerleştirilmiş kameralarla gelebilir. Majin Bu tarafından paylaşılan bir video, böyle bir tasarımın nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Biraz tartışmalı bir tasarım dememiz yanlış olmaz. Herkese beğendirmek zor olacaktır.

Kısacası bu video, şimdiye kadar bilgiler ışığında oluşturulan bir video. Yani son tasarım olmaktan çok uzak. Şirketin gerçekten nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.