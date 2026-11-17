Aracınızla kırmızı ışıkta beklerken motorun kendiliğinden durduğunu, yeniden hareket etmek istediğinizde ise çalıştığını fark etmişsinizdir. Özellikle yeni nesil otomobillerde karşımıza çıkan bu teknolojinin adı start-stop sistemi.

Aslında bu teknolojinin hem avantajları hem de dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var.

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Üstelik bu sistemin faydası, otomobili nerede ve nasıl kullandığınıza göre değişiyor!

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Start-stop sistemi nedir, nasıl çalışır?

Start-stop sistemi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve sürücü yeniden hareket etmek istediğinde çalıştıran bir teknolojidir. Otomatik vitesli araçlarda genellikle fren pedalına basıldığında, manuel araçlarda ise vites boşa alınıp debriyaj bırakıldığında devreye girer.

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Temel amacı, özellikle trafik ışıklarında ve yoğun trafikte motorun boş yere çalışmasını önlemektir. Motor kapalıyken aracın elektronik sistemleri çalışmaya devam eder. Sürücü hareket etmek istediğinde motor otomatik olarak yeniden devreye girer.

Peki yakıt tasarrufu sağlıyor mu?

Evet, start-stop sistemi yakıt tasarrufu sağlar. Çünkü araç rölantide çalışmadığı süre boyunca yakıt tüketmez. Potansiyel yakıt verimliliğine katkısı yaklaşık %2 olsa da bu oran, kullanım koşullarına göre değişiyor.

Bu sistemle ilgili en yaygın endişelerden biri, motorun sürekli durdurulup çalıştırılmasının aşınmaya neden olması. Ancak bu teknolojiye sahip otomobiller, sık çalıştırma döngülerine uygun marş sistemleri ve akülerle donatılıyor. Dolayısıyla standart bir otomobilin sürekli kontağını açıp kapatmakla start-stop sisteminin çalışması aynı şey değil.

Motorun çalışma sıcaklığına ulaşmış olması da önemli.

Start-stop sistemi genellikle motorun uygun sıcaklıkta olduğu koşullarda devreye giriyor. Yani doğru tasarlanmış ve bakımları zamanında yapılan bir otomobilde bu sistemin motoru kısa sürede yıpratacağı düşüncesi doğru değil.

Start-stop sistemi, aküden daha sık enerji alınmasına neden oluyor. Bu yüzden bu teknolojiye sahip otomobillerde standart aküler yerine daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne dayanabilen EFB veya AGM aküler kullanılıyor. EFB genellikle temel start-stop sistemlerinde, AGM ise daha yüksek enerji ihtiyacı olan gelişmiş sistemlerde tercih ediliyor.

Start-stop'u kapatmak mantıklı mı?

Aslında start-stop sistemini sürekli kapatmak için teknik açıdan zorunlu bir neden yok. Bu sistem, aracın ilgili donanımlarıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle şehir içinde sık sık durduğunuz bir güzergâhta kullanıyorsanız açık tutmanız yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ancak yoğun dur-kalk trafiğinde sistemin sürekli devreye girip çıkmasından rahatsız oluyorsanız veya klima performansını ön planda tutuyorsanız geçici olarak kapatabilirsiniz. Yalnızca motorun zarar göreceği endişesiyle sistemi sürekli devre dışı bırakmanız gerekmiyor.