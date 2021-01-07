Sensor Tower, mobil uygulama pazarlarının aralık ayına dair verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre aralık ayında en çok indirilen uygulama, TikTok oldu. Dünya genelinde 56 milyon indirilen TikTok'u, 50 milyon civarı indirme ile Facebook takip etti.

Sensor Tower, aralık ayında en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre son birkaç aydır zirvenin sahibi olan TikTok, aralık ayının da bir numarası oldu. Oyunları içermeyen araştırma, iOS kullanıcılarının TikTok'a gösterdikleri ilgiyi her gün biraz daha artırdıklarını gösteriyor. Android kullanıcıları ise aralık ayında en çok, Facebook'u indirdi.

Açıklanan verilere göre TikTok, aralık ayında 56 milyon indirme sayısına ulaştı. TikTok'un aralık ayında en çok indirildiği ülke yüzde 11'lik oranla Çin olurken, Trump'ın yasak kararı aldığı ABD'deki tüketiciler, 56 milyon indirmenin yüzde 10'unu tek başına karşıladılar. Öte yandan TikTok'u takip eden mobil uygulama ise 50 milyon civarı indirme ile Facebook oldu. Bu indirme sayısının yüzde 24'ü Hindistan'dan sağlandı.

Aralık ayında en çok indirilen 10 uygulama arasında sürpriz yok

Sensor Tower'ın açıkladığı verilere TikTok ve Facebook'u, WhatsApp, Instagram, ZOOM, Snapchat, Messenger SnackVideo, Telegram ve Netflix takip etti. Listeyi genel olarak önceki aylarla kıyasladığımızda, büyük oranda bir değişikliğin yaşanmadığını görüyoruz. Ancak iOS kullanıcıları ile Android kullanıcılarının daha fazla indirdiği uygulamalar arasında bazı farklar bulunuyor.

iOS kullanıcıları, aralık ayında sırasıyla TikTok, YouTube, WhatsApp, ZOOM, Instagram, Facebook, Messenger, Gmail, Netflix ve Google uygulamalarını indirdiler. Ancak Android kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama ise Facebook'tu. Bu uygulamayı TikTok, WhatsApp, Instagram, SnackVideo, Snapchat, ZOOM, Messenger, Telegram ve MX TakaTak takip etti.