Sensor Tower, 2020 yılında mobil uygulama pazarlarında harcanan parayı ve yapılan indirmelerin sayısını açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre kullanıcılar bu yıl, Google Play Store ve App Store'da tam 111 milyar dolar harcama yaptılar. Harcanan paranın yüzde 71,7'si, mobil oyunlara gitti.

Sensor Tower, 2020 yılının sona ermesiyle birlikte belki de en çok merak edilen istatistiklerini açıkladı. Şirket, paylaştığı son verilerle 2020 yılında Google Play Store ve App Store üzerinde harcanan parayı duyurdu. Buna göre kullanıcılar, 2020 yılında mobil uygulama mağazalarına, tam 111 milyar dolar harcama yaptılar. App Store'da yapılan harcamalar, Google Play Store'da yapılan harcamaları neredeyse ikiye katladı.

Sensor Tower'ın açıkladığı verilere göre kullanıcılar, 2020 yılında mobil uygulamalar için daha fazla para harcadılar. Bu bağlamda 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında yapılan harcama miktarı yüzde 30,2 oranında yükseldi. App Store özelinde yaşanan harcama artışı yüzde 30,3 olarak gerçekleşirken Google Play Store kullanıcıları da 2020 yılında, 2019'a göre yüzde 30 daha fazla harcama yaptılar.

App Store'da sadece oyunlar için yapılan harcama, 47.6 milyar dolar oldu

Sensor Tower tarafından paylaşılan veriler, iOS kullanıcılarının 2020 yılında oyunlara yöneldiklerini gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre iOS kullanıcıları, 2020 yılında sadece oyunlar için 47,6 milyar dolar harcama yaptılar. 2019 yılına kıyasla yüzde 25 artışın yaşandığı harcamalar, Apple'ın App Store karının da yüzde 66'sını kapsadı. Ayrıca 2020 yılında en çok para kazanan oyun, Tencent Games tarafından yayınlanan Arena of Valor oldu.

Mobil oyunlara gösterilen ilginin her geçen gün biraz daha arttığı zaten bilinen bir şeydi. Ancak Sensor Tower tarafından paylaşılan veriler, mobil oyunların sektörü de etkilemeye başladığını ortaya koyuyor. Şirketin istatistiklerine göre mobil oyun sektörü, 2020 yılında 79,5 milyar dolar para kazandı. 2019 yılında ise bu tutar, 63 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Sensor Tower, mobil uygulama pazarının 2020 yılında kazandığı paranın yüzde 71,7'sinin, mobil oyunlardan geldiğini ifade ediyor.

2020 yılı, uygulama indirme sayıları konusunda rekorların kırıldığı bir yıl oldu

Sensor Tower'ın verilerine göre App Store ve Google Play Store'de indirilen uygulama sayısı, 2020 yılında 143 milyara ulaştı. Bu indirme sayısı, 2019 yılında yapılan 115,5 indirme sayısından yüzde 23,7 fazla. Sensor Tower yetkilileri, pandemi koşullarıyla birlikte tüketicilerin yaşamlarında çok net değişimler yaşandığını, yaşanan bu değişikliklerin de mobil uygulama sektörünün "görülmemiş bir büyüme" yaşamasına yol açtığını ifade ediyor.