Yapılan bir araştırmada alışık olduğumuz bilgisayarlardan çok daha fazla işlem gücüne sahip olan ve bu işlemleri hem daha hızlı hem de daha verimli gerçekleştiren kuantum bilgisayarlar, bugünün bilgisayar donanımıyla simüle edildi. Kuantum teknolojisinin geleceğine yönelik açıklamaların da paylaşıldığı araştırmada varılan sonuçlar umut verici.

Kuantum teknolojisi, kullanılan özel bilgisayarlarda aklımızın almayacağı kadar işlem yapılmasına olanak tanıyor. Bunu 1 veya 0’la, yani EVET veya HAYIR sonuçlarıyla değil, başka birçok ihtimali de işin içine katarak gerçekleştiren bu bilgisayarlar, merak edilen sorulara cevap bulunması açısından büyük önem taşıyor.

Bu sorulara örnek olarak, hiç gitmediğimiz X gezegeninin nasıl olduğunu örnek verebiliriz. Gerekli ve doğru verileri girdiğinizde kuantum bilgisayarlar, X gezegeninin simülasyonunu yapabilir ve bu gezegenin neye benzediğine dair fikir edinebiliriz. Aynısı evren için de geçerli. Bu işlemler için elbette yüksek güçte donanım gerekecektir. Fakat bilim insanları, yaptıkları bir araştırmada alışık olduğumuz bilgisayarlarda bu teknolojiyi simüle etmeyi başardı. İşte detaylar:

Geleneksel bilgisayar oldukça iyi iş çıkardı:

İsviçre’de bulunan EPFL ve ABD’deki Kolombiya Üniversitesinden iki fizikçinin gerçekleştirdiği araştırmada kuantum teknolojisinin elde bulunan teknolojiyle ne kadar potansiyele sahip olduğunu belirlemek hedeflendi. Bunun için de kuantum mekanikleri, geleneksel olarak da niteleyebileceğimiz bilgisayarlarda simüle edildi.

Araştırmada, makine öğrenmesi üzerinden belirli işlemleri gerçekleştiren bir kuantum sinir ağı kullanıldı. Bu ağ, yine EPFL’deki bir araştırma takımı tarafından geliştirilmişti. Ağ üzerinden gerçekleştirilecek işlem ise Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemle, belirli ihtimallerin sunulduğu listelerden, uygulandığında en az hatayı sunacak olan çözümlere ulaşılıyor.

Araştırmacıların söylediğine göre QAOA, testlerde oldukça iyi iş çıkardı. Simülasyon, 54 kübitlik bir cihazı taklit ediyordu. Bu noktada alışık olduğumuz bilgisayarların ‘bit’, kuantum bilgisayarların ise ‘kübit’ kullandığını hatırlatalım.

Yine araştırmacıların söylediğine göre bu deneylerde yapılan hesaplamaların en iyi yanı, içinde bulunduğumuz çağda kuantum teknolojisi hala gelişmekteyken ve kusurluyken elde edilebilmeleri. Bu da gelecekte geleneksel bilgisayarların kuantum bilgisayarlara göre daha tercih edilesi olup olmayacağı gibi sorular uyandırıyor. Teknoloji ilerledikçe bunlar da netleşecektir. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.