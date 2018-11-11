Arkeologlar Mısır'da 7 Yeni Firavun Mezarı Keşfetti

Tarihiyle hayran bırakan ve geride bıraktıklarıyla da en ilgi çekici medeniyetlerden biri olan Antik Mısır'a ait pek çok yeni bulgu elde edildi.

Mısır'da gerçekleştirilen arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar, 7 yeni antik mezar ve içinden çıkan enteresan mumyalar ile heykeller keşfetti. Mühürlü bir sandıktan 200 adet Antik Mısır'ın kutsal bok böceği Scarab mumyası çıkarken kedi mezarlığı, kobra yılanı mumyası ve ölüler kitabından söz eden papirüsler de bulundu.

Firavun mezarının kapısından çıkan bir işçi

Mısır'ın Giza kentindeki arkeolojik sit alanında keşfedilen bok böceği mumyaları, aynı zamanda bölgede rastlanan ilk bok böceği mumyaları olma özelliğine sahip. Mısır'da bir dönem kutsal kabul edilen Scarab, sabah güneşi tanrısı Khepri'nin sembol hayvanı olarak görülüyordu.

Mumyalanmış kediler

Sakkara arkeolojik sit alanında devam eden çalışmalar 2013 senesinde durdurulmuştu ve geçtiğimiz nisan ayında yeniden başladı. 7 antik mezar, mumyalanmış kediler, mumyalanmış bir kobra yılanı ile Firavunların ölüler kitabından bahseden papirüs kağıtları da kazı yeniden başlatıldıktan sonra elde edilen bulgular arasında. Sakkara eski Mısır'ın başkenti Memphis için iki bin yıldan fazla süre mezarlık (nekropol) olarak kullanılmıştı.

Kutsal kabul edilen bok böceği

Buluntular Eski Krallık döneminde yaşanan Beşinci Hanedanlık dönemine tarihlendirildi.Beşinci Hanedan, Mısır'ı MÖ 2.500'den MÖ 2.350'ye kadar yönetmişti.Mısır'ın Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri aynı zamanda bölgede hala açılmamış bir mühürlü mezar kapısı daha olduğunu belirtti ve kapıların önümüzdeki haftalarda açılacağı söylendi.