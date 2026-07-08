ASELSAN, karasal altyapının olmadığı yerlerde bile kesintisiz ve kriptolu askeri iletişim sağlayacak olan alçak Dünya yörüngesi tabanlı GÖKBAĞI projesini duyurdu.

Savunma teknolojileri konusunda Türkiye’de lider, dünyada ise öne çıkan firmalardan biri olan ASELSAN, şimdi de yepyeni bir projeyle karşımıza çıktı. Firma, alçak Dünya yörüngesi LEO uydu ağı ile askeri 5G/6G haberleşme teknolojilerini tek bir çatı altında birleştiren yeni projesi GÖKBAĞI'nı duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni proje, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir uzay hamlesi olarak geliyor. GÖKBAĞI sistemi, karasal haberleşme altyapısının tamamen ortadan kalktığı ya da hiç bulunmadığı zorlu bölgelerde bile dünyanın herhangi bir noktasından güvenli, stabil ve kesintisiz iletişim kurulabilmesini amaçlıyor.

Güvenli ve şifreli haberleşme sağlayacak

GÖKBAĞI projesinin varlığı ilk kez 1 Şubat tarihinde düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda gün yüzüne çıkmıştı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin uzaydan doğrudan haberleşme alanında bu projeyi başlattığını duyurmuş ve çalışmaların 2026 yılı içerisinde fiilen başlayacağını ifade etmişti. Projenin resmiyet kazanması ve somut adımların atılması ise mayıs ayında gerçekleşen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda atılan imzalarla sağlandı.

En büyük hedef, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı tüm unsurların küresel ölçekte aynı güvenli ağ üzerinden haberleşebilmesini sağlamak diyebiliriz. ASELSAN’ın dün yaptığı açıklamaya göre de projenin temel yetenekleri ve operasyonel gücü de netleşti. GÖKBAĞI, askeri operasyonların kaderini belirleyen güvenli ve kriptolu haberleşme, yüksek veri kapasitesi, hareket halindeyken kesintisiz bağlantı sağlama ve elektronik harp ortamlarında yüksek dayanıklılık gibi kritik avantajları tek bir sistemde sunacak.

Türkiye, uzaydaki varlığını hem askeri hem de ticari uydu projeleriyle her geçen gün daha da güçlendiriyor. Şu anda TÜBİTAK tarafından geliştirilen GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve İMECE uyduları alçak yörüngede kritik keşif ve gözlem verileri sağlıyor.Ticari tarafta ise Türkiye'nin ilk özel LEO uydu operatörü olan Plan-S, Connecta IoT ağında şu an 16 aktif uydu bulunduruyor ve bu sayıyı gelecekte 200'e çıkarmayı hedefliyor. ASELSAN da kendi geliştirdiği Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü olan LUNA serisini büyütüyor. Ayrıca Baykar da Fergani şirketi aracılığıyla Starlink benzeri bir takım uydu ağ kurmayı hedefliyor. Hedefi 5 yılda 100 uydu göndermek ve küresel krizlerde yabancı ülkelerin kısıtlayabileceği GPS gibi sistemlere bağımlılığı azaltmak.