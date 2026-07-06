Fiat'ın en sorunsuz motorları, ikinci el otomobil satın almayı düşünenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu içerikte uzun ömürleriyle öne çıkan Fiat motorlarını, kronik sorunlarını ve hangi motorların yıllar içinde güvenilirliğini kanıtladığını ele alıyoruz.

İkinci el otomobil satın alırken aracın modeli kadar motor seçeneği de önemli. Aynı otomobil, farklı motor seçenekleriyle bambaşka bir kullanım deneyimi sunabilir. Bazı motorlar yüz binlerce kilometre boyunca ciddi bir arıza çıkarmadan yoluna devam ederken bazı motorlar ise bakım ihmal edildiğinde yüksek masraflar çıkarabiliyor.

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Fiat, uzun yıllardır hem benzinli hem de dizel motor tarafında dayanıklılığıyla öne çıkan motor aileleri geliştirdi. FIRE ve Multijet motorları bunun en bilinen örnekleri arasında yer alır. Elbette hiçbir motor tamamen sorunsuz değil, düzenli bakım görmeyen en sağlam motor bile zamanla ciddi arızalar çıkarabilir. Şimdi Fiat'ın yıllar içinde güvenilirliğiyle öne çıkan motorlarını ve tercih edilirken dikkat edilmesi gereken noktaları ele alalım.

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Fiat motorları neden güvenilir?

Bir motorun dayanıklılığını belirleyen tek unsur yüksek güç üretmesi değil. Tasarım felsefesi, mekanik yapının sadeliği, bakım maliyetleri ve yedek parça erişimi de uzun ömür üzerinde doğrudan etkili. Fiat'ın yıllardır güvenilir motorlar üretmesinin temel nedenlerinden biri de karmaşık sistemler yerine kolay bakım yapılabilen ve uzun süre dayanacak şekilde geliştirilen motorlara ağırlık vermesi.

Bunun en başarılı örneklerinden biri FIRE motor ailesi. "Fully Integrated Robotised Engine" adını taşıyan bu motorlar 1980'li yılların ortasından itibaren farklı hacimlerde üretildi ve milyonlarca otomobilde kullanıldı. Basit mekanik yapıları, düşük bakım maliyetleri ve yaygın yedek parça ağı sayesinde birçok ülkede uzun yıllar tercih edildi. Türkiye'de de Palio, Siena, Albea, Punto, Linea ve Panda gibi modellerde kullanılan FIRE motorlar hâlâ yüksek kilometrelerde görevini sürdürüyor.

Dizel tarafta ise Multijet teknolojisi Fiat'ın en büyük başarılarından biri. Common rail enjeksiyon sistemini geliştiren üreticiler arasında yer alan Fiat, çoklu enjeksiyon teknolojisi sayesinde yakıt tüketimini düşürdü ve motorların daha sessiz çalışmasını sağladı. 1.3 ve 1.6 Multijet motorlar Opel, Suzuki ve farklı markalarda da uzun yıllar kullanıldı.

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Fiat'ın en sorunsuz benzinli motorları

Fiat'ın benzinli motorları arasında uzun ömür denildiğinde akla ilk gelen aile FIRE motorları. Basit yapıları sayesinde tamir maliyetleri düşük kalıyor ve mekanik arıza riski daha karmaşık motorlara göre daha sınırlı seviyede seyrediyor. Bu nedenle ikinci el piyasasında hâlâ yoğun ilgi görüyorlar.

Listenin ilk sırasında 1.4 FIRE 8V yer alıyor. Linea, Punto, Fiorino ve farklı Fiat modellerinde kullanılan bu motor, düzenli bakım yapıldığı sürece yüksek kilometrelere ulaşmasıyla tanınır. LPG ile uyumu sayesinde Türkiye'de yıllarca en fazla tercih edilen motorlardan biri oldu. Doğru ayarlanmış bir LPG sistemi ve zamanında yapılan supap kontrolleriyle uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilir.

Diğer güvenilir seçenek ise 1.2 FIRE motor. Daha düşük güç üretmesine rağmen sade yapısı sayesinde bakım maliyetleri oldukça düşük seviyede kalıyor. Şehir içi kullanımda ekonomik yapısıyla öne çıkar. Ağır performans beklentisi olmayan sürücüler için güven veren alternatiflerden biri olarak kabul edilir. 1.4 FIRE 16V ise sekiz supaplı versiyona göre daha yüksek performans sunar. Karmaşık turbo sistemine sahip olmaması mekanik dayanıklılığı olumlu yönde etkiler. Düzenli yağ değişimleri yapıldığı sürece yüz binlerce kilometre boyunca ciddi mekanik arıza çıkarmadan kullanılabilen çok sayıda örneği bulunuyor.

Multijet motorlar neden ikinci elde bu kadar ilgi görüyor?

Fiat'ın dizel motorları söz konusu olduğunda ilk akla gelen isim Multijet. Bu motor ailesi doğru kullanıldığında ulaştığı yüksek kilometrelerle dikkat çekiyor. Bu başarının arkasında common rail yakıt enjeksiyon sistemi ve çoklu püskürtme teknolojisi var. Yakıtın yanma odasına tek seferde değil, farklı zamanlarda püskürtülmesi hem daha sessiz çalışma karakteri oluşturuyor hem de yakıt verimliliğini artırıyor. Motor içindeki mekanik yük daha dengeli dağılıyor ve titreşim seviyesi düşüyor.

En güvenilir seçeneklerden biri olarak gösterilen 1.3 Multijet, düşük yakıt tüketimi ve sağlam yapısıyla öne çıkar. Düzenli yağ bakımı yapılan örneklerde 300 bin kilometrenin üzerine çıkan çok sayıda araç bulunuyor. 1.6 Multijet ise daha yüksek tork üretmesine rağmen dayanıklılık konusunda başarılı bir geçmişe sahip. Bu motor, Doblo ve Egea gibi modellerde uzun yıllardır tercih ediliyor.

En sağlam Fiat motorunda bile dikkat edilmesi gerekenler

Fiat'ın en sorunsuz motorları arasında gösterilen FIRE ve Multijet motorları uzun ömürleriyle tanınsa da bu durum düzenli bakımın ihmal edilebileceği anlamına gelmiyor. Pek çok yüksek maliyetli arızanın nedeni üretim hatasından çok yanlış kullanım ve geciken bakımlar. İkinci el piyasasında aynı motor seçeneğine sahip iki aracın tamamen farklı durumda olmasının temel nedeni de bu.

Benzinli FIRE motorlarda dikkat edilmesi gereken ilk konu triger sistemi. Triger kayışı kilometreye ve kullanım süresine göre değiştirilmeli. Uzun yıllar değiştirilmeyen kayışlar kopma riski taşıyor ve bu durum motorun üst kısmında ciddi hasara yol açabiliyor. Soğutma sistemi de düzenli kontrol edilmeli. Hararet yapan bir motor, sağlamlığıyla bilinse bile kısa sürede büyük masraflar çıkarabilir.

İkinci el Fiat satın alırken şu kontroller mutlaka yapılmalı:

Motor yağ kaçağı ve soğutma sistemi kontrol edilmeli.

Triger kayışı veya zincir değişim geçmişi incelenmeli.

Servis kayıtları ve periyodik bakım faturaları istenmeli.

Dizel modellerde turbo ve enjektör sistemi ekspertiz sırasında kontrol edilmeli.

Arıza tespit cihazıyla motor kontrol ünitesindeki hata kayıtları okunmalı.

Test sürüşünde motorun soğuk ve sıcak çalışma karakteri gözlemlenmeli.

Bu kontroller aracın önceki sahibi tarafından nasıl kullanıldığını anlamak açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli bakım geçmişine sahip yüksek kilometreli bir Fiat, bakımları ihmal edilmiş düşük kilometreli başka bir araçtan çok daha güvenilir bir tercih hâline gelebilir.

Doğru Fiat motorunu seçmek neden model seçmekten daha önemli?

İkinci el otomobil alırken birçok kişi aracın model yılına, donanım seviyesine veya dış görünüşüne odaklanıyor. Uzun vadeli kullanım maliyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri motor seçimi. Aynı kasaya sahip iki otomobil, farklı motor seçenekleri nedeniyle bakım maliyetleri, yakıt tüketimi ve dayanıklılık açısından tamamen farklı bir tablo ortaya koyabiliyor.

Fiat tarafında uzun yıllardır güvenilirliği kanıtlanan motor aileleri incelendiğinde FIRE ve Multijet serileri hâlâ güçlü bir referans oluşturur. Bu motorların yedek parçalarının yaygın olması, tamir süreçlerinin birçok özel servis tarafından bilinmesi ve bakım maliyetlerinin öngörülebilir seviyelerde kalması tercih edilmelerinde etkili.

Daha yeni nesil turbo beslemeli veya doğrudan enjeksiyonlu motorlar daha yüksek performans ve daha düşük emisyon değerleri sunuyor. Fakat bu motorlar daha karmaşık sistemlere sahip olduğu için bakım disiplini konusunda daha hassas davranmak gerekiyor. Bu durum söz konusu motorların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece uzun ömür için üreticinin bakım planına eksiksiz uyulmasını zorunlu hâle getiriyor.

Kullanım amacınız, yıllık kilometreniz ve satın almayı düşündüğünüz aracın bakım geçmişi karar üzerinde doğrudan etkili olur. Servis kayıtları eksiksiz olan bir FIRE veya Multijet motor, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek seçenekler arasında yer almaya devam ediyor. Peki sizce Fiat'ın en sağlam motoru hangisi? Uzun yıllardır kullandığınız ve sizi hiç üzmeyen bir Fiat motoru varsa deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.