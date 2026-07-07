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IO Interactive, İstanbul Stüdyosu Kapattığını Açıkladı: İşte Sebebi!

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Hitman ve 007 First Light oyunlarının arkasındaki şirket IO Interactive, 2023'te açılan İstanbul stüdyosunun kapatıldığını açıkladı.

IO Interactive, İstanbul Stüdyosu Kapattığını Açıkladı: İşte Sebebi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının efsane serisi Hitman ve 007 First Light'ın arkasındaki dev stüdyo IO Interactive, İstanbul'daki macerasını beklenenden çok erken noktaladı.

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Stüdyo, 2023 yılında büyük umutlarla açtığı İstanbul ofisinin kapılarını tamamen kapatma kararı aldı.

İçerikten Görseller

IO Interactive, İstanbul Stüdyosu Kapattığını Açıkladı: İşte Sebebi!
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Peki işler neden bu noktaya geldi?

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Her şey, Xbox’ın IO Interactive'in üzerinde çalıştığı RPG projesi Project Fantasy’den finansal desteğini çekmesiyle başladı. Danimarkalı geliştirici şirket, oyunun tüm haklarını geri alarak yola bağımsız devam edeceğini duyursa da bu hamlenin faturası ağır oldu.

Şirket içi dengeleri korumak ve bütçeyi dengelemek zorunda kalan IO Interactive, çareyi küçülmede buldu. Maalesef bu küçülme dalgasının en büyük kurbanı da Türkiye’deki AAA oyun ekosistemini canlandırması beklenen İstanbul stüdyosu oldu.

IO Interactive, X üzerinden yaptığı açıklamada, bağımsız bir stüdyo olarak ayakta kalabilmek için bu kararın "zor ama gerekli" olduğunu vurguladı. İstanbul’daki ekip arkadaşlarıyla yolları ayırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten şirket, tüm kaynaklarını ana projelere aktaracağını söyledi.

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