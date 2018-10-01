ASELSAN’ın Yeni Su Altı Silahı, Testi Başarıyla Tamamladı

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork’un deniz altındaki testleri başarıyla tamamlandı. Tork, test kapsamında su üstündeki hedeflerini sonar arayıcı ile tespit edip hedeflere doğru kendi güdümüyle başarılı şekilde yöneldi.

ASELSAN, dünya genelinde sınırlı sayıda ülkenin ürettiği ve önemli su altı silahlarından biri olmasının beklendiği Hard-Kill Torpido (Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu) üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Denizaltı ve gemi için torpido tehdidine karşı en etkili savunma mekanizması olarak nitelendirilen teknolojiyle ilgili açıklamalarda bulunan ASELSAN, TÜBİTAK’ın da desteğiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un prototipini üretip test etmeye başladıklarını açıkladı.

Ülkemizdeki ilk milli olarak geliştirilen sonar arayıcı başlığıyla bir dizi testlere tabi tutulan Tork, bu testleri başarıyla tamamladı. Test kapsamında hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit eden Tork, sonrasında ise hedefine başarılı bir şekilde yöneldi.

ASELSAN’ın gemilerin torpidolara karşı savunma amaçlı geliştirilen ilk milli teknoloji olduğu belirtilen Tork’un, özgün donanıma ve yazılıma sahip olduğu ifade edildi. Bu teknoloji sayesinde stratejik öneme sahip olan gemiler ve denizaltılar, seyirlerini daha güvenli şekilde yapabilecekler.