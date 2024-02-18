ASELSAN'ın Yerli Yapay Zekâ Projesi Duyuruldu: ASEL GPT

Yakın zamana kadar "yapay zekâ" olarak önümüze konan çalışmalar daha çok belli girdilere göre belli çıktılar veren algoritmalardan ibaretti. Son 2 yıl içinde ise fikir üretebilen, yorum yapabilen hatta yapan söyleyebilen gerçek(!) yapay zekâlar ile karşılaşmaya başladık. Şüphesiz ki yaklaşık bir buçuk yıl önce hayatımıza giren ChatGPT, bu konuda en büyük kırılma noktalarından biri oldu.
Aslına bakacak olursanız ChatGPT, Dall-E gibi araçların önizleme sürümlerinden elde edilen sonuçlar yıllardır paylaşılıyordu ancak bu araçların çok kısa bir sürede son kullanıcılara sunulabilecek kadar basit uygulamalar haline gelmesi ve çeşitli API'lerle her türlü yazılıma entegre edilebilmesi, yapay zekâ çağının başlamasını sağladı.
ASELSAN'ın yapay zekâ projesinin adı ASEL GPT olarak açıklandı
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler daha çok OpenAI, Google gibi teknoloji devleri çevresinde şekilleniyor gibi görünse de pek çok devlet, kendi yapay zekâ araçları üzerinde de çalışıyor ki bunlardan biri de Türkiye. Son olarak ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, yerli yapay zekâ aracı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ismini açıkladı.
Taha Yücel tarafından aktarılan bilgilere göre ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı yapay zekâ projesi "ASEL GPT" olarak isimlendiriliyor. Ancak şu an için bu projede nasıl bir çalışma yapıldığı, ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı gibi bilgiler paylaşılmadı. Taha Yücel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: