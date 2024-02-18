ASELSAN'ın Yerli Yapay Zekâ Projesi Duyuruldu: ASEL GPT

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT adında bir yapay zekâ projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yakın zamana kadar "yapay zekâ" olarak önümüze konan çalışmalar daha çok belli girdilere göre belli çıktılar veren algoritmalardan ibaretti. Son 2 yıl içinde ise fikir üretebilen, yorum yapabilen hatta yapan söyleyebilen gerçek(!) yapay zekâlar ile karşılaşmaya başladık. Şüphesiz ki yaklaşık bir buçuk yıl önce hayatımıza giren ChatGPT, bu konuda en büyük kırılma noktalarından biri oldu.

Aslına bakacak olursanız ChatGPT, Dall-E gibi araçların önizleme sürümlerinden elde edilen sonuçlar yıllardır paylaşılıyordu ancak bu araçların çok kısa bir sürede son kullanıcılara sunulabilecek kadar basit uygulamalar haline gelmesi ve çeşitli API'lerle her türlü yazılıma entegre edilebilmesi, yapay zekâ çağının başlamasını sağladı.

ASELSAN'ın yapay zekâ projesinin adı ASEL GPT olarak açıklandı

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler daha çok OpenAI, Google gibi teknoloji devleri çevresinde şekilleniyor gibi görünse de pek çok devlet, kendi yapay zekâ araçları üzerinde de çalışıyor ki bunlardan biri de Türkiye. Son olarak ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, yerli yapay zekâ aracı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ismini açıkladı.

Taha Yücel tarafından aktarılan bilgilere göre ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı yapay zekâ projesi "ASEL GPT" olarak isimlendiriliyor. Ancak şu an için bu projede nasıl bir çalışma yapıldığı, ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı gibi bilgiler paylaşılmadı. Taha Yücel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bütün savunma sanayisi kuruluşlarımız bunun farkında. Yapay zekâyı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekâda iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zekâ da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekâyı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zekâ Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu tür kalıcı projelerle sektörümüze yön vermeye çalışıyoruz. Otonom teknolojiler önemli alanlarımız. Kuantum laboratuvarımız bulunuyor. Paydaşlarımızla önemli başarılara imza atacağız."