Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL.

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete %34,01 zam gelmiş oldu.

Diğer taraftan net asgari ücret, artık -20 Haziran saat 11.54 itibarıyla- 482,46 dolara eş değer.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklaması şu şekilde:

"Yaptığımız bu artışla, %34 gibi, enflasyon oranının hayli üzerinde, refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci dönemine oranla asgari ücreti %107 oranında artırmış bulunuyoruz."

TÜİK tarafından en son Mayıs 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranı %39,59 olurken; bu oranın 2022'nin kasım ayından bu yana gerileme kaydettiği görülüyor. Nitekim 12 aylık ortalamalara göre Türkiye'de enflasyon oranı %63,72.

Resmi asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından özel sektördeki ücret iyileştirmesi bu orana göre yapılacak.