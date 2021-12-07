Koronavirüsle mücadelede yayın olarak kullanılan aşıya karşı olan, zararlı olduğunu düşünen pek çok insan var. Bu kişilerde bazıları da COVID-19 aşılarının sperm kalitesini düşüreceğine, ilerleyen zamanlarda aşısız spermlerin çok değerli olacağına inanıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalarla spermin COVID-19 antikorları veya diğer yabancı bileşenleri taşıdığı fikrinin yanlış olduğunu kanıtlansa da bazı aşı karşıtları, koronavirüs aşılarının doğurganlığı etkilediği ve aşılanmamış insanların spermlerinin gelecekte bir servet değerinde olacağına inanıyor.

Covid-19 aşı uygulamalarının başlamasıyla sosyal medyada, aşılanmamış sperm fiyatlarının Bitcoin’den daha değerli olacağı yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da aşı karşıtı bir protestoda, protestoculardan birinin “Aşısız sperm bir sonraki Bitcoin” notlu pankartı dikkat çekti. Üstelik bu adı taşıyan bir de kripto para var...

"Aşısız sperm bir sonraki Bitcoin"

Kimliklerini gizli tutan bir grup girişimci, Unvaxxed Sperm (Aşısız Sperm) adlı yeni bir kripto para birimi geliştirdi. Yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürülen Unvaxxed Sperm, Perşembe ve Cuma günü ciddi bir çıkış yakaladı. Geliştiriciler hayata geçirmeye hazırlandıkları sıra dışı projeleriyle kripto para piyasasında politik bir hareket başlatabileceklerini iddia ediyor.

Aşı karşıtı olup olmadıkları sorulduğunda net bir cevap vermeyen Unvaxxed Sperm’in geliştiricileri, amaçlarının kripto para piyasasında viral hale gelerek pek çok kişiyi aşı karşıtı topluluklarına kazanmak olduğunu belirtiyor. Unvaxxed Sperm adlı kripto paranın popülerleşmesiyle milyonlarca insanın COVID-19 aşılarının arkasındaki “gerçeği” göreceğini ve topluluğu araştırmaya başlayınca çabucak ikna olacaklarını düşünüyor.

Aşısız sperm deposu oluşturulacak

Ekip ayrıca aşılanmamış spermlerin dondurularak muhafaza edileceği bir deponun oluşturulacağı “Süper Sperm Projesi” geliştiriyor. Ekip, 2022’nin sonlarına doğru hayat geçirmeyi planladıkları Nuh’un Gemisi Operasyonu’yla “insan ırkının devamlılığı" için gerekli olduğunu iddia ettikleri aşılanmamış sperm ve yumurtaları dondurarak muhafaza edecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin adına gönderme olarak “Fauci” takma adını kullanan geliştirici, projenin geliştirilmesinde yaklaşık yedi kripto para uzmanının yer aldığını ancak kimliklerinin gizli kalmasını tercih ettiklerini belirtti. Fauci, proje çalışmaları hala devam ettiği için konu hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti.