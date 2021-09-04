Aşk Acısı mısın: Bir Yıldızı İçinden Yiyen Kara Delik

Bilim insanları oldukça nadir yeni bir kara delik keşfetti. Bu kara delik bir yıldızı içten içe yiyor ve bir süpernovaya neden oluyor.

Uzayın en gizemli yapılarından biri olan kara deliklerin keşfi için çalışmalar devam ediyor. Bilim insanlarının yeni keşfettiği bir kara delik ise bulunduğu konum açısından bakıldığında oldukça ilginç özelliklere sahip.

Newsweek'in haberine göre astronomların keşfettiği yeni kara delik, ilk olarak dev bir yıldız tarafından yutuldu. Daha sonra yıldızın merkezine ulaşan kara delik, bu bölgede kütlesel çekimiyle yıldızın çekirdeğinden başlayarak yıldızı yutmaya başladı. Bu da yıldızın bir süpernova ile patlamasına giden süreci tetiklemiş oldu.

Devasa radyo sinyalleri ele verdi

Bu garip kozmik olayı araştırmacılar ilk olarak 2017 yılında New Mexico'da bulunan Very Large Array teleskobunun gözlemlediği devasa radyo sinyallerinden ortaya çıkarmıştı. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı ve astronom Dillon Dong, ekibi ile birlikte bu verileri incelemeye koyulmuştu.

Ekibin yaptığı çalışmaların sonucunda kara delik ve yıldızın aslında bir ikili yıldız sistemi olduğu ortaya çıktı. Bu iki yıldızdan bir tanesi, ömrünün sonuna geldiğinde bir kara deliğe dönüştü ancak iki gök cismi de birbirinin yörüngesinden ayrılmadı. Yaklaşık 300 yıl önce de kara delik dev yıldızın atmosferine girdi ve yıldızı yutmaya başladı.

Eski bir teori yeniden gündemde

Bilim insanları bu tür bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini daha önceden de tartışmış olsa da ellerinde yeterince kanıt yoktu. Dong ve ekibinin çalışması bu anlamda bilim insanlarına teorilerini test etme fırsatı sunacak kadar çok kanıt sunuyor. Bilim insanları, bir yıldızın kara delik ya da nötron yıldızı ile çarpışıp süpernova patlaması gerçekleştirmesine "birleşimle tetiklenen süpernova" adını vererek teoriler üretmişti.

Öte yandan bilim camiası Dong ve ekibinin açıklamasından tam olarak tatmin olmuş da sayılmaz. Bazı uzmanlara göre süpernova patlamasının nedeni kara deliğin dışarıdan yıldızı etkilemesinden kaynaklı olarak gerçekleşti, içeriden değil.