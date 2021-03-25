Assassin's Creed: Valhalla, Çıktıktan 5 Ay Sonra Kırıldı

Video oyun sektörünün deneyimli isimlerinden Ubisoft, geçtiğimiz yılın sonlarında fenomen haline gelen Assassin's Creed serisinin 22. oyunu olan Assassin's Creed: Valhalla'yı piyasaya sürmüştü. Ubisoft Connect ve Epic Games üzerinden satın alınabilen oyun, Vikingler'in İngiltere'ye yönelik işgal girişimini anlatılıyordu. Pek çok oyunsever tarafından tam not alan oyun, özellikle de Türkiye'de fiyatı nedeniyle eleştirilmişti. Ancak tasvip etmesek de artık bu oyunu ücretsiz olarak oynamak mümkün.
Video oyun dünyasının bilindik hacker gruplarından bir tanesi olan EMPRESS, dün yaptığı bir açıklama ile Assassin's Creed: Valhalla'nın kırıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalara göre piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 ay geçen oyunun bu kırılmasının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, Assassin's Creed: Valhalla'nın uPlay ve VMProtect korumalarına ek olarak, Denuvo koruması da içeriyor oluşuymuş.
Crack, Assassin's Creed: Valhalla'nın 1.12 kodlu sürümüyle uyumlu
Edinilen bilgilere göre Assassin's Creed: Valhalla'nın cracki, oyunun 1.12 kodlu sürümü ile tam uyumlu şekilde çalışıyor. Ancak Assassin's Creed: Valhalla'nın en güncel sürümü olan 1.2'de bazı sorunlara yol açan crack, oyunun hikayesini bitirmek isteyen oyuncular için yeterli olacak gibi görünüyor. Assassin's Creed: Valhalla'yı hiçbir ödeme yapmadan oynamanızı sağlayan dosyayı, ufak bir Google araması ile rahatlıkla bulabilirsiniz.
- Editör Notu: Yazılımların kırılması ya da yazılım sektöründe bilinen isimleriyle "crack" işlemleri, kimi zaman çok büyük sorunların yaşanmasına yol açabilmektedir. Crack dosyalarının değiştirilmesi ya da dosyalar içerisine eklenen kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verilerinizin çalınmasının yanı sıra, bilgisayarınızda sizin bilginiz bile olmadan kripto para madenciliğinin yapılmasını sağlayabilir. Bu yüzden bir yazılımın crackli versiyonunu kullanmadan önce defalarca düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz.