Assassin's Creed: Valhalla, Çıktıktan 5 Ay Sonra Kırıldı

EMPRESS isimli hacker grubu, 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülen Assassin's Creed: Valhalla'nın kırıldığını duyurdu. Oyunun 1.12 kodlu sürümü ile tam uyumlu çalışan crack, en güncel sürüm olan 1.2'de ise bazı sorunlara yol açıyor.

Video oyun sektörünün deneyimli isimlerinden Ubisoft, geçtiğimiz yılın sonlarında fenomen haline gelen Assassin's Creed serisinin 22. oyunu olan Assassin's Creed: Valhalla'yı piyasaya sürmüştü. Ubisoft Connect ve Epic Games üzerinden satın alınabilen oyun, Vikingler'in İngiltere'ye yönelik işgal girişimini anlatılıyordu. Pek çok oyunsever tarafından tam not alan oyun, özellikle de Türkiye'de fiyatı nedeniyle eleştirilmişti. Ancak tasvip etmesek de artık bu oyunu ücretsiz olarak oynamak mümkün.

Video oyun dünyasının bilindik hacker gruplarından bir tanesi olan EMPRESS, dün yaptığı bir açıklama ile Assassin's Creed: Valhalla'nın kırıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalara göre piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 ay geçen oyunun bu kırılmasının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, Assassin's Creed: Valhalla'nın uPlay ve VMProtect korumalarına ek olarak, Denuvo koruması da içeriyor oluşuymuş.

Crack, Assassin's Creed: Valhalla'nın 1.12 kodlu sürümüyle uyumlu

Edinilen bilgilere göre Assassin's Creed: Valhalla'nın cracki, oyunun 1.12 kodlu sürümü ile tam uyumlu şekilde çalışıyor. Ancak Assassin's Creed: Valhalla'nın en güncel sürümü olan 1.2'de bazı sorunlara yol açan crack, oyunun hikayesini bitirmek isteyen oyuncular için yeterli olacak gibi görünüyor. Assassin's Creed: Valhalla'yı hiçbir ödeme yapmadan oynamanızı sağlayan dosyayı, ufak bir Google araması ile rahatlıkla bulabilirsiniz.