Futbol Menajerlik Oyunu 'We Are Football' PC İçin Duyuruldu

Winning Streak Games tarafından geliştirilen ve dağıtımı THQ Nordic tarafından sağlanacak olan yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football duyuruldu. Oyun, planlanana göre 10 Haziran'da piyasaya sürülecek.

Futbol menajerlik oyunu dediğimiz zaman aklımıza direkt olarak Football Manager serisi geliyor zira son zamanların en popüler menajerlik oyunu olarak FM serisi biliniyor. Bugün ise Darksiders, Desperados ve Wreckfest gibi oyunların yayıncılığını yapan THQ Nordic ve 2018'de kurulan Winning Streak Games oyun stüdyosu tarafından yapılan bir duyuru ile Football Manager serisine rakip olacak bir oyun duyuruldu.

On The Ball ve Football Manager serilerinin arkasındaki isim olan Gerald Kohler ve takımının oluşturduğu Winning Streak Games, bugün yeni çıkacak oyunları We Are Football'u duyurdu. Yeni futbol menajerlik oyunu, THQ Nordic isimli yayıncının da ortaklığıyla piyasaya sürülecek. Oyunun duyurulmasıyla birlikte piyasaya çıkış tarihi ve çeşitli özellikleri de açıklandı.

10 Haziran'da piyasaya sürülecek

We Are Football'ın duyurulmasıyla birlikte Steam üzerinde kendi sayfası da açılmış oldu. Oyunun Steam sayfasına baktığımız zaman planlanan çıkış tarihinin 10 Haziran olduğunu görmekteyiz. Yani bir aksilik olmazsa oyunun full sürümü bu tarihte yayınlanacak. Bununla birlikte oyun hakkında çeşitli bilgiler de Steam sayfasında yer aldı.

Yayıncının iddiasına göre oyunu öğrenmek için saatler harcamanıza gerek yok; yani öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyun. Cevaplarınıza göre kariyerinize yön vereceğiniz We Are Football'da menajer becerilerinizi geliştirebilecek, kulübünüzü birçok açıdan yönetebilecek ve taraftarlarla iletişime geçebileceksiniz.

Oyunun kötü sayılabilecek yanlarından biri ise oyunda herhangi bir resmi futbol lisansı bulunmuyor. Yani eğer taraftarı olduğunuz takımı oyunda yönetmek istiyorsanız, bunu yapamayacaksınız. Oyunda kendi liginizi veya kulüplerinizi oluşturabileceğiniz düzenleme modu bulunacak.