Ubisoft'un bu sene kasım ayı içerisinde oyunculara sunacağı yeni oyunu Assassin's Creed: Valhalla'da Eivor'un cinsiyetinin istendiği an değiştirilebileceği açıklandı. Bu özelliğin sebebinin ise oyunun unutulan bilim kurgu doğası olduğu ifade edildi.

Fransa merkezli oyun geliştiricisi Ubisoft tarafından geliştirilen ve bu sene 17 Kasım tarihinde yayınlanacak olan yeni Assassin's Creed: Valhalla oyunu için dün, yarım saatlik bir oynanış videosu paylaşıldı. Adından da anlaşılabileceği gibi oyuncuları Viking dönemine ve diyarına götürecek olan oyun, bazı yeniliklerle birlikte gelecek.

Yeni oyunla birlikte oyunculara yeni bir hikâye, yeni oynanış mekanikleri sunulacak. Ancak görünüşe göre yenilenen ve değiştirilen tek şey bunlar olmayacak. IGN'in Instagram hesabından paylaştığı bilgiye göre Assassin's Creed: Valhalla'da oyuncular istediği an cinsiyet değiştirebilecek.

AC: Valhalla'da Eivor'un cinsiyeti değiştirilebilecek

IGN'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Assassin's Creed: Valhalla, oyuncuların Eivor'un cinsiyetini istediği anda değiştirmesine izin verecek, Animus'un yeteneklerini yükselten bilgiye bağlı yeni bir oynanış elementi" ifadelerine yer verildi.

AC: Valhalla'nın hikâye direktörü Darby McDevitt ise bu özellikle ilgili olarak şunları söyledi: "Eivor'un cinsiyetini değiştirebilmenizin tüm sebebi, serimizin çoğunlukla gözden kaçırılan bilim kurgu doğasını kucaklamak."

AC: Valhalla, Epic Games Store'da ön siparişe açık

Steam'de yayınlanmayacak olan oyun, Epic Games Store üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Oyunun sürümlerinin ön sipariş fiyatları ise şöyle;

AC: Valhalla – Standart Edition: 269 TL

AC: Valhalla – Gold Edition: 449 TL

AC: Valhalla – Ultimate Edition: 495 TL

Epic Games Store sayfasında yer alan bilgilere göre AC: Vahalla Gold Edition'da ana oyuna ek olarak sezon kartı bulunurken Ultimate Edition da ana oyun, sezon kartı ve "ultimate paket" bulunuyor.