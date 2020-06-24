Assassin’s Creed Valhalla’nın Yönetmeni Görevi Bıraktı

Ubisoft’un yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla’nın yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail, yapımdaki rolünü bıraktığını açıkladı. Gelin bu gelişmenin ardındakilere yakından bakalım.

Assassin’s Creed Valhalla, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. İskandinav topraklarına adım atacağımız yeni oyunun geliştirme süreciyse beklenenden sancılı geçiyor. Bunun nedeni de beklenmedik yerlerden çıkan sorunlar.

Ashraf Ismail, oyunun yaratıcı yönetmeni olarak görev yapıyordu. Ismail’in ismi daha sonra evlilik dışı ilişki iddialarında karşımıza çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak Twitter’dan bir açıklama yapan Ismail, görevden ayrıldığını ifade etti.

Ashraf Ismail Twitter’dan açıklama yaptı:

“Kişisel hayatımdaki sorunlarla uygun şekilde başa çıkmak için çok sevdiğim projedeki rolümden çekiliyorum. Ailemin hayatı ve benim hayatım parçalandı. Bu işten zarar gören herkes için üzgünüm."

“Sizin için bu deneyimi geliştirmeye çalışan ve bununla ilişkilendirilmeyi hiç hak etmeyen yüzlerce yetenekli, tutkulu insan var. Hepsi için en iyisini diliyorum.”

Konuyla ilgili olarak Ubisoft oldukça kısa bir açıklama yaparken durumun oyunun gelişimine nasıl etki edeceği noktasında bir açıklama gelmedi. Bu da oyunun geleceği hakkında endişelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ubisoft’tan kısa açıklama:

Ubisoft’tan yapılan açıklamada yalnızca Ashraf Ismail’in projeden çekildiğini ve geliştirme ekibinin harika bir oyun yapmaya kendini adadığını söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan iddialarda, oyun camiasından pek çok ismin uygunsuz ilişkileri olduğu ifade edilmişti.

Bir Twitter kullanıcısı da yayınladığı mesajlarda Ismail’in kendisiyle görüşürken medeni durumunu gizlediğini iddia etmişti. Ashraf Ismail’in dışında sektörden yayıncılar ve başka geliştiriciler de benzer iddiaların hedefinde yer alıyor. Oyun yazarı Chris Avellone da adının karıştığı iddialardan sonra Dying Light 2’den ayrılmıştı.

Önümüzdeki günlerde muhtemelen Ubisoft konuyla ilgili daha fazla açıklama yapacaktır. Ortaya atılan iddialardan sonra oyunlarda gecikme yaşanması ihtimali var ancak son duruma dair en doğru bilgiyi yine firmanın kendisi verecektir.