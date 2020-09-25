Assassin’s Creed Serisinin Puanlarına Göre En İyi 5 Oyunu

On yılı aşkın süredir oyun dünyasında bulunan ve bir dönem neredeyse tüm oyuncuları bilgisayar ve konsolların başına kitleyen Assassin’s Creed serisi; mobil dâhil tüm platformlarda 20 oyuna sahip. Bu 20 oyun arasında Metacritic’te en yüksek puan almış en iyi Assassin’s Creed oyunları nelermiş? Yakından bir göz atıyoruz.

İlk olarak 2007 yılında yayınlanan Assassin’s Creed ile yoluna başlayan seri; oyun dünyasına getirdiği yenilikler, gittikçe gelişen açık dünyası ve en önemlisi bir miktar fantastik öğeler ile birleştirdiği gerçek tarihsel hikâyeleri ile oyuncuların vazgeçilmezi oldu. Edebiyat dünyasında da birçok kitap ile bulunan Assassin’s Creed serisi, Ezio Auditore de Firenze’nin baş karakter olduğu ikinci oyun ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Tarihsel olaylara, mekânlara ve karakterlere detaylı bir şekilde yer vererek yüzleri güldüren Assassin’s Creed serisi, doğal olarak bazı sevilmeyen ve başarısız bulunan oyunlara da sahip. Hazırsanız hep beraber en iyi puana sahip Assassin’s Creed serisi oyunları nelermiş? Listeliyoruz ve yakından bir göz atıyoruz.

Metacritic puanlarına göre Assassin’s Creed serisinin en iyi 5 oyunu:

Assassin’s Creed II, 91 puan

Assassin’s Creed: Brotherhood, 90 puan

Assassin’s Creed IV: Black Flag, 88 puan

Assassin’s Creed Odyssey, 87 puan

Assassin’s Creed III, 85 puan

Assassin’s Creed III

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 2012

Metacritic puanı: 85

Assassin’s Creed serisi, isimlendirme yönünden bazen kafa karıştırıcı bir hâl alabiliyor. Bu nedenle Assassin’s Creed III, isminde üç ibaresi bulunmasına rağmen serinin aslında 5. oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rönesans Floransa’sına, ardından ilk oyunun kökenlerini keşfettiğimiz ve Osmanlı İstanbul’una gittiğimiz üç oyundan sonra bu sefer de koloni Amerika’sını ziyaret ediyoruz. Hikâye yönünden daha günümüze yakın zamanlara ilerleyen zaman çizgisi yeni tarihsel karakterleri ve olayları da beraberinde getiriyor.

George Washington ve Benjamin Franklin gibi ABD’nin bağımsızlık savaşında önemli rol oynayan karakterlerin yanı sıra Assassin’s Creed III; Boston Tea Party ve kızılderililerle olan iç savaş gibi bilinen tarihsel olayları da işliyor. Gemi sürme mekaniklerinin de ilk defa seriye eklendiği bu oyunda Connor Kenway isimli, yarı kızılderili yarı İngiliz melez bir karakteri kontrol ediyoruz.

Koloni Amerikası’nı oldukça iyi bir şekilde bizlere gösteren, Amerika’nın uçsuz bucaksız ormanlarını ve harika doğasını evlerimize getiren Assassin’s Creed III, oynanış bakımından da ikili silah mekaniğini ilk olarak seriye getiren oyun olarak karşımıza çıkıyor. Nispeten uzun oynanış süresiyle göz dolduran ve açık dünya görevlerine diğer oyunlara göre daha çok önem veren Assassin’s Creed III, Metacritic’te en yüksek puan alan beşinci Assassin’s Creed oyunu olmayı başarıyor.

Assassin’s Creed Odyssey

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch (sadece Japonya)

Çıkış tarihi: 2018

Metacritic puanı: 87

Assassin’s Creed serisi, özellikle Black Flag oyunundan sonra düşüşe geçmeye başladı. Black Flag ardından çıkan Assassin’s Creed Rogue, Unity ve Syndicate gibi oyunlar genel olarak sevilmedi ve hayranların tepkisini topladı. Bu nedenle Ubisoft, bir süre süren sessizliğin ardından Assassin’s Creed: Origins’i duyurdu ve bu oyun seriyi neredeyse baştan sona değiştiriyordu.

Modernize edilmiş grafikler, Antik Mısır’a kadar uzanan suikastçilerin hikâyesi ve yeni oynanış teknikleriyle Origins daha önce seride görülmemiş tarzda bir oyundu. Assassin’s Creed Odyssey ise serinin modern yeni başlangıcının ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer oyunlardan farklı olarak daha çok açık rol yapma üzerine odaklanan Odyssey, oyuncuların favori oyunu olmayı kısa sürede başardı.

Antik Yunanistan’ı ziyaret ettiğimiz ve Yunan mitolojisinden ünlü karakterleri de gördüğümüz Odyssey, ilk defa seriye kadın ve erkek olmak üzere iki karakter seçeneği getirmiş oldu. Bunun dışında büyük savaş alanlarında savaşabilme mekaniği de getiren Odyssey’in, çokça eleştirilen bir kısmı da bulunuyor. Rol yapma öğelerine oldukça fazla odaklanan Odyssey, gizlilik ve suikast mekaniğini seviye sistemi ile neredeyse işe yaramaz bir hâle getirmiş oldu. Bu durum ise birçok oyuncuda hayal kırıklığına yol açtı ve oldukça eleştirilen bir konu hâline geldi.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 2013

Metacritic puanı: 88

Assassin’s Creed IV: Black Flag, Ezio’nun baş karakter olarak bulunmadığı en sevilen oyunlardan biri. Gemi mekaniklerini biz oyuncularla tanıştıran Assassin’s Creed III’ün ardından gelen Black Flag; korsan teması, mükemmel gemi sürme mekanikleri, saklı adaları, gizli hazineleri ve saymakla bitmeyen birçok oynanış unsuru ile vazgeçilmez bir oyun hâline geldi.

Yine koloni Amerikası döneminde geçen Black Flag, bizleri Assassin’s Creed III’te yer alan olayların birkaç on yıl gerisine götürüyor. Black Flag’de; bir önceki oyunda yer alan Haytham Kenway’in babası, Connor Kenway’in ise büyükbabası olan korsan Edward Kenway ile engin okyanuslarda birçok maceraya atılıyoruz. Diğer oyunlarda adeta üçüncü bir kolumuz hâline gelen “gizli bıçağın” yerini bu oyunda gemimiz ve güçlü topları alıyor.

Gemi savaşlarının ve gemi ile sahil kalelerini ele geçirmenin ön planda olduğu Black Flag, karada da oldukça güzel bir oynanış ve aksiyon sunuyor. Denizaltı oynanışına da sahip olan Black Flag’de birçok gemi batığını keşfedebiliyor ve ayrıca köpek balığı ve balina avlarına da çıkabiliyoruz. Hem karada hem de denizde bitmeyen bir aksiyon sunan Black Flag, serinin en çok puan alan oyunları arasında 3. sırada yer almayı başarıyor.

Assassin’s Creed: Brotherhood

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış tarihi: 2010

Metacritic puanı: 90

Assassin’s Creed serisi denilince aklımıza gelen ilk şeylerden biri de Ezio Auditore de Firenze karakteri oluyor. Efsanevi Ezio’nun Tapınakçılar ile savaşına Roma’da devam ettiğini Assassin’s Creed: Brotherhood; oldukça detaylı yansıttığı Roma şehriyle; Leonardo da Vinci, Machiavelli, Cesare Borgia ve Rodrigo Borgia gibi ünlü tarihsel karakterleriyle ve iyice gelişen açık dünyası ile serinin en beğenilen ve yüksek puan alan ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Geçmişte olan olayların günümüzle iyice birleşmeye başladığı Brotherhood’da; bir yandan Animus’un içerisinde Cesare Borgia ile mücadele ederken, bir yandan da gerçek zamanda Desmond ile Tapınakçılar’ı atlatmaya ve Isu medeniyetinin gizemlerini çözmeye çalışıyoruz. Vatikan ve Roma’dan ünlü mekânları muhteşem şekilde bizlere yansıtan Brotherhood, Isu medeniyetinin hikâyesinde ve serinin genel olarak üzerine kurulduğu mitlerin ve hikâyenin ilerleyişinde önemli bir yere sahip.

Çıktığı yılın en iyi aksiyon oyunu dalında BAFTA ödülünü alan Brotherhood, oynanış bakımından da birçok yeniliği seriye kazandırdı. Özellikle atlar konusunda yenilikler yapan Brotherhood’da ilk defa şehir içinde de seyahat için atlar kullanıldı. Bunun yanı sıra at ile savaş ve suikast gibi yeni dövüş stilleri de getiren Brotherhood; hikâyesi, oynanışı ve karakterleri ile hâlâ birçok oyuncunun kalbinde özel bir yere sahip.

Assassin’s Creed II

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış tarihi: 2009

Metacritic puanı: 91

Assassin’s Creed serisi denilince akla gelen ilk oyun, efsane Assassin’s Creed II, oyun dünyasında hâlâ en çok tanınan ve sevilen oyunlardan birisi. Bizi Ezio Auditore de Firenze ile tanıştıran, Rönesans İtalyası’na inanılmaz bir yolculuğa çıkaran Assassin’s Creed II; içerdiği tarihsel karakterleri, mekânları ve hikâyesi ile unutulmaz bir yapım hâline geldi. Leonardo da Vinci’yi dâhi oyuna ekleyerek bizlere şok yaşatan Assassin’s Creed II, Isu hikâyesinin derinleştiği, günümüz ile geçmişin birbirine karıştığı ve Tapınakçılar ile Suikastçiler savaşının heyecanlı bir hâl aldığı yegane oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oynanış yönünden köklü değişiklikler ile gelen ve Origins’e kadar tüm Assassin’s Creed oyunlarının oynanışını şekillendiren Assassin’s Creed II; yüzme, yürürken Eagle Vision kullanma, rakipleri silahsız bırakma ve gondol sürme gibi birçok yeni oynanış özelliğine ev sahipliği yapıyordu. İtalya’nın ünlü Medici ailesi, Borgia ailesi ve Machiavelli’nin yine bulunduğu Assassin’s Creed II; hristiyanlık ve papalık temalarını tarihsel hikâyeler ve Isu gibi mitler ile karıştırarak ortaya eşsiz bir hikâye çıkartıyor.

Oynanış bakımından parkur yapısının da büyük öneme sahip olduğu Assassin’s Creed serisinin bu yapısı yine diğer oynanış özellikleri gibi Assassin’s Creed II’de şekilleniyor. Açık dünya bakımından da zengin olan Assassin’s Creed II, birçok etkileşime geçilebilecek NPC’lere, farklı ekipmanlar satın alınabilen satıcılara ve geliştirilebilen bir ana merkeze sahip. Serinin hikâyesinin iyice derinleştiği ve oyun dünyasının en tanınan karakterlerinden biri olan Ezio’yu bizlerle tanıştıran Assassin’s Creed II, şüphesiz serinin en sevilen oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Assassin’s Creed serisi içerisinde en yüksek puan alan oyunları sıraladığımız ve açıkladığımız listemizin sonuna geldik. Sizler Assassin's Creed serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin ilk 5 sıralamanız ne şekilde olurdu? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. :)