AC Valhalla, İlk Haftasında Black Ops Cold War'dan Çok Sattı

Gameindustry.biz tarafından aktarılana göre Assassin's Creed Valhalla, Birleşik Krallık'ta ilk haftasında Call of Duty: Black Ops Cold War'dan daha fazla fiziksel kopya sattı. Geçtiğimiz haftanın dijital satış rakamlarıysa henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz hafta oyun dünyası açısından oldukça önemli bir hafta oldu. Xbox Series X ve Series S'in dünya çapında piyasaya sürülmesinin yanı sıra Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'te bazı bölgeler için çıkışını gerçekleştirdi. Yeni nesil konsollara ek olarak bazı dev bütçeli oyunlar da geçtiğimiz hafta oyuncuların beğenisine sunuldu.

Bu noktada yeni neslin gelmesiyle birlikte yayınlanan en büyük iki oyun Assassin's Creed Valhalla ve Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Oyun stüdyoları Ubisoft ve Activision, oyunları hem yeni nesil hem de mevcut nesil konsollarda piyasaya sürmek için normalden çok daha fazla çalışmak durumunda kaldı.

Valhalla, ilk haftasında Black Ops Cold War'dan daha çok sattı:

Activision, düzenli olarak her yılın aynı dönemlerinde yeni bir Call of Duty oyunu piyasaya sürmesiyle biliniyor. Activision tarafından piyasaya sürülen bu oyunlar, fiziksel satışları da hesaba katıldığında, Birleşik Krallık'ta son 13 yıldır ilk haftalarında listelerin bir numarasında yer aldılar. Ancak bu sene Ubisoft'un oyunu Valhalla, bu seriye bir son vermeyi başardı.

Gameindustry.biz tarafından bildirilene göre Valhalla, geçen hafta fiziksel kopya satışlarında Birleşik Krallık'ta bir numaraya oturdu. Fiziksel kopya satışlarının %42'si PlayStation 4 için gerçekleştirilirken, %18'i PlayStation 5 için ve kalan %40'lık kısım üç Xbox konsolunda (Xbox One, Series X, Series S) gerçekleştirildi.

Bu noktada geçen haftanın dijital satış rakamlarının henüz açıklanmadığını belirtmekte de fayda var. Activision Blizzard'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Anna Malmhake, oyunun dijital satışlarının seri tarihindeki en yüksek açılış günü rakamlarına ulaştığını iddia ediyor. Ayrıca Valhalla'nın Black Ops Cold War'dan üç gün erken piyasaya sürüldüğünü de unutmamak gerekiyor.

Tüm bunlara rağmen Assassin's Creed Valhalla'nın Birleşik Krallık'ta ilk haftasında etkileyici satış rakamlarına ulaştığı ve aynı zamanda selefi Assassin's Creed Odyssey'den iki kat fazla açılış günü satış rakamı yakaladığı da bir gerçek.