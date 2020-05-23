Assassin’s Creed, Olduğundan Daha Da Sıkıcı Olabilirmiş

Assassin’s Creed serisinin ilk oyununu oynayan varsa oyunun sürekli aynı görevlerle dolu olduğunu mutlaka fark etmiştir. Peki oyun neden böyle? İşte bunun açıklaması, Ubisoft’ta yazılımcı olan Charles Randall tarafından hoş bir hikayeyle verildi.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Ubisoft, geçmişten bugüne efsane oyun serileriyle karşımıza çıktı ve büyük bir ilgi toplamayı başardı. Ancak şirketin 2007 yılında başlattığı Assassin’s Creed serisi, diğer serilerden daha iyi bir ilgiyle karşılaştı ve seri hâlâ gelişmeye devam ediyor.

Ubisoft, Assassin’s Creed serisi boyunca oyuna her ne kadar yenilik eklemiş olursa olsun her zaman bir konuda eksik görülmüştü: Oyun içinde tekrar eden görevler. Özellikle serinin birinci oyunu, bu konuda kendisini çok bariz bir şekilde ön plana çıkarıyordu.

Meğer oyun daha da kötü olabilirmiş:

Peki Assassin’s Creed serisinin ilk oyununun aslında daha da tekrarlanan ve sıkıcı bir yapıya sahip olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bu sorunun cevabı, oyunun neden bu kadar tekrarlayıcı bir yapıya sahip olduğunu da açıklayan bir hikâyeyle Ubisoft’ta yazılımcı olan Charles Randall tarafından açıklandı.

Status Annoyicus hesabının ‘Mesleğinizden beş veya daha az kelimeyle bir korku hikâyesi paylaşın’ tweetine cevap veren Randall, hikâyeyi böylece başlatmış oldu. Charles Randall, kendi korku hikâyesinin oyunu Ubisoft CEO’sunun çocuğunun oynamış olduğunu söyledi.

Ubisoft CEO'sunun çocuğu duruma el atmış:

Evet, Ubisoft CEO’sunun çocuğu, Assassin’s Creed serisinin ilk oyununun piyasaya sürüleceği ilk halini herkesten önce oynamıştı. Hikâye de zaten bundan sonra ilginçleşiyor. Randall’ın anlattıklarına göre CEO’nun çocuğu, Assassin’s Creed’i oldukça sıkıcı buluyor ve oyunda yapacak hiçbir şey olmadığını söylüyor.

İşte CEO’nun çocuğu tarafından yapılan bu yorum sonrasında Ubisoft’ta bir telaş başlıyor. Randall’ın ekip lideri kendisine ve ekip arkadaşlarına gelerek oyuna yan görevler eklenmesi gerektiğini, bu konuda bir planı olduğunu ancak evet cevabını duyana kadar söylemeyeceğini belirtiyor.

5 gün içinde oyuna yeni görevler eklendi:

Üstelik oyuna eklenecek tüm bu yan görevler, yalnızca 5 gün içinde tamamlanacak ve hiçbirinde bir hata olmayacaktı. Bir süre sonra liderine evet yanıtını veren Randall, Ubisoft Montreal’in normalde yalnızca giriş izni olanların girebildiği bir yerde ekip arkadaşlarıyla kodlamaya başlıyor.

Bundan sonraki 5 günlük süreci bulanık bir şekilde hatırladığını söyleyen Randall, yine de sürecin çok başarılı bir şekilde geçtiğini ekledi. Çünkü 5 günlük süreç içerisinde istenilen yan görevler ve bu görevlerin hatasızlığı, neredeyse tamamen yerine getirilmişti. Ancak oyunda hâlâ bir hata bulunuyordu ve bu hata hiçbir zaman çözülmedi. Randall, hikâyesinde o hatayı da hatırlattı.

5 günlük süreç içerisinde oyuna eklenen yan görevlerle Assassin’s Creed’de 1000 puan almaya çalışanlar, her zaman bir hatayla karşılaşıyordu. Bu hata sonucunda oyuncular tüm tapınakçı suikastlerini yeniden yapmak zorunda kalıyordu. Hata, Randall’ın açıklamasına göre bir tapınakçının yanlış bölüme atanmış olmasından kaynaklanıyordu.

Yani söz konusu tapınakçıya yanlış yönden yaklaşırsanız tapınakçı yerin dibine giriyor ve dünyadan kayboluyordu. Böylece tapınakçıya suikast düzenleyemiyordunuz. Randall’ın bu 5 günlük serüveni aynı zamanda oyunun neden hep kendini tekrar eden görev yapısına sahip olduğunu da bir nebze açıklamış oldu.