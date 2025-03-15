Astronotların uzayda su içmesi, Dünya'dakinden farklı elbette. Hatta bu suyu nasıl temin ettikleri ise çok daha hayret verici.

Astronotların uzaydayken günlük faaliyetlerini nasıl yapabildikleri büyük bir merak konusu. Örneğin nasıl duş alıyorlar, nasıl ağlayabiliyorlar, tuvaletlerini nasıl yapıyorlar?

Bugünkü konumuz ve sorumuz ise astronotların yer çekimsiz ortamda nasıl su içtiği.

Mikro yer çekiminde kullanılması için özel tasarlanmış sistemler var.

Yer çekiminin neredeyse hiç olmadığı bir ortamda astronotlar, bardaktan su içemeyeceğine göre başka bir yöntemi olmalı, değil mi? Suyun serbestçe süzülmesini ve dağılmasını engellemek amacıyla özel olarak tasarlanmış sistemler bulunuyor.

Su, içinde özel bir valfe sahip kapalı torbalarda saklanıyor. Astronotlar da bu torbalara bağlı esnek pipetlerle suyu emiyor.

Astronot Suni Williams, nasıl su içtiklerini şu şekilde göstermişti:

Peki su temini nasıl sağlanıyor?

Dünya’dan getirilen su, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki geri dönüşüm sistemleriyle yeniden kullanılıyor. Hatta astronotların teri ve nefesleriyle verdikleri nem bile bu gelişmiş filtreleme sistemleriyle arıtılarak içme suyuna dönüştürülüyor.

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