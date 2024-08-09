Astronotlar Uzayda Neden Geğiremez? Geğirmeye Çalışırlarsa Tatsız Sonuçları Olabilir!

2 dk okuma süresi
4
0
0
0
0
Uzayda geğirmeye çalışırsanız böyle bir şey pek mümkün olmayabilir. Hatta ortaya tatsız sonuçlar da çıkabilir. Peki neden?

Dünyada yapılması mümkün olup uzayda yapılamayan pek çok şey var. Bunlardan biri de çok temel bir refleks olan geğirmek.

Neden uzayda astronotların geğirmesi mümkün değil? Ne gibi bir değişiklikle karşılaşıyorlar da bu kadar basit bir refleksi yapmak imkânsızlaşıyor?

Yerçekimiden kaynaklanıyor.

astronot

Dünya’daki yerçekimi, midedeki gazların sıvıdan ayrılmasına ve gazın yemek borusundan yukarı çıkarak geğirme dediğimiz şeyin oluşmasına sebep oluyor. Ancak yerçekimi olmadığında mide içeriği gazdan ayrılamıyor.

Mikro yerçekimi olan uzay ortamında gaz ile sıvı, midenin içinde karışık bir hâlde bulunuyor. Bu yüzden gaz sıvıdan ayrışamıyor ve mideden çıkamıyor. Sonucunda geğirme diye bir şeyin ihtimali ortadan kalkıyor.

Geğirmeye çalışırlarsa ne olur?

geğirmek

Bir astronot, uzayda geğirmeye çalışırsa yalnızca gaz değil aynı zamanda midedeki sıvı da yukarı taşınabilir. Buna “ıslak geğirme” deniyor ve mide asinin ve yiyeceklerin yemek borusuna, ağza kadar geldiği epey rahatsız edici bir durum ortaya çıkıyor. 

Tüm bunları yaşamamak için astronotlar, uzayda beslenmelerine çok dikkat ediyor. Sindirimi kolay olan ve gaz yapmayacak yiyecekler ilk tercihleri oluyor. Astronotların beslenmesiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki içeriklerimize de bakabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Astronotlar Uzayda Neden Gazlı İçecek İçemiyorlar? İçerlerse Ne Olabilir ki?
İLGİLİ HABER

Astronotlar, Uzay Görevlerinde Hangi Gıda Ürünlerini ve Sıvıları Tüketiyorlar?

Göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

28.000 km/saat Hızla Giden Uluslararası Uzay İstasyonu Nasıl Oluyor da Dünya ile Kesintisiz İletişim Kurabiliyor?
İLGİLİ HABER

Ay'da Hava Yoksa Amerikan Bayrağı Nasıl Dalgalanmıştı?
İLGİLİ HABER

Ay’daki Ayak İzleri Nasıl Oluyor da Fosil Gibi Hiç Bozulmadan Milyonlarca Yıl Kalabiliyor?
İLGİLİ HABER

Madem Ay'da Nem Yok, O Hâlde Astronotların Ayak İzleri Nasıl Oluştu?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
4
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler