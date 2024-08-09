Uzayda geğirmeye çalışırsanız böyle bir şey pek mümkün olmayabilir. Hatta ortaya tatsız sonuçlar da çıkabilir. Peki neden?

Dünyada yapılması mümkün olup uzayda yapılamayan pek çok şey var. Bunlardan biri de çok temel bir refleks olan geğirmek.

Neden uzayda astronotların geğirmesi mümkün değil? Ne gibi bir değişiklikle karşılaşıyorlar da bu kadar basit bir refleksi yapmak imkânsızlaşıyor?

Yerçekimiden kaynaklanıyor.

Dünya’daki yerçekimi, midedeki gazların sıvıdan ayrılmasına ve gazın yemek borusundan yukarı çıkarak geğirme dediğimiz şeyin oluşmasına sebep oluyor. Ancak yerçekimi olmadığında mide içeriği gazdan ayrılamıyor.

Mikro yerçekimi olan uzay ortamında gaz ile sıvı, midenin içinde karışık bir hâlde bulunuyor. Bu yüzden gaz sıvıdan ayrışamıyor ve mideden çıkamıyor. Sonucunda geğirme diye bir şeyin ihtimali ortadan kalkıyor.

Geğirmeye çalışırlarsa ne olur?

Bir astronot, uzayda geğirmeye çalışırsa yalnızca gaz değil aynı zamanda midedeki sıvı da yukarı taşınabilir. Buna “ıslak geğirme” deniyor ve mide asinin ve yiyeceklerin yemek borusuna, ağza kadar geldiği epey rahatsız edici bir durum ortaya çıkıyor.

Tüm bunları yaşamamak için astronotlar, uzayda beslenmelerine çok dikkat ediyor. Sindirimi kolay olan ve gaz yapmayacak yiyecekler ilk tercihleri oluyor. Astronotların beslenmesiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki içeriklerimize de bakabilirsiniz:

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