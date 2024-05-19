Evinizin ya da ofisinizin her köşesinde güçlü internet bağlantısı sağlayan Wi-Fi sinyal güçlendiriciler ile internet bağlantısında yaşanan sorunlara elveda diyoruz! Listemizde her bütçeye uygun Wi-Fi sinyal güçlendiricileri bulabilirsiniz.

Evinizde veya ofisinizde internet bağlantınızın zayıf kaldığı noktalara genellikle "kör nokta" deniyor. Wi-Fi sinyal güçlendiriciler, bu kör noktalarda internet bağlantınızın güçlenmesi için tasarlanan cihazlar. Wi-Fi sünyal güçlendiriciler, modeminizden gelen sinyali alarak güçlü bir şekilde yayar. Böylece film izlerken, oyun oynarken veya çalışırken internet kesintisi yaşamazsınız. Üstelik kurulumları da oldukça kolay.

Wi-Fi sinyal güçlendirici seçerken, kapsama alanı ve hız kapasitesine dikkat etmelisiniz. Kullanımı kolay ve etkili bir güçlendirici ile evinizin her köşesinde güçlü bir internet bağlantısına sahip olabilirsiniz.

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Her bütçeye uygun Wi-Fi sinyal güçlendiriciler:

Xiaomi'nin en gözde ürünlerinden biri: Xiaomi Mi Wi-Fi Pro

Wi-Fi sinyal güçlendiriciler arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Xiaomi Mi Wi-Fi Pro, 2 adet harici anten ile geniş kapsam alanı ve artırılmış sinyal kararlılığı sağlıyor. Aynı anda pek çok cihazı bağlayabilirsiniz, bu da çok katlı evlerde veya geniş alanlarda kullanımı ideal kılan özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mi Home uygulaması ile kolayca kurulum yaptıktan sonra tüm cihazlarınızı bağlayabilirsiniz.

802.11n, 802.11b, 802.11g standartlarında kablosuz bağlantı

Mi Home uygulaması üzerinden kontrol desteği

300 Mbps'lik veri hızı

64 cihaza kadar bağlanma kapasitesi

"Bu fiyata sanırım daha iyisi yoktur. Kısa süredir kullanıyoruz fakat gayet memnunuz. Gerek menzili gerek hızı gayet yeterli. Umarım uzun süre bozulmaz."

Xiaomi Mi Wi-Fi Pro sinyal güçlendirici ürününü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

"Beni anca 1200 Mpbs hız keser." diyenlere: Xiaomi Wi-Fi Range Extender

Eviniz veya ofisiniz için tercih edebileceğiniz bu minik ama etkili Wi-Fi sinyal güçlendirici, 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantılarını destekliyor. 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps hız sunar, toplamda 1200 Mbps'ye kadar çıkabilir. Barındırdığı ethernet portu sayesinde TV veya oyun konsolu gibi cihazları kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

1200 Mbps'lik bağlantı hızı

"Menzil Genişletici" ve "Erişim Noktası" modları

WPA-PSK / WPA2-PSK güvenlik protokolleri

SmartLink özelliği ile birincil bağlantı başarısız olduğunda yedek bağlantı sağlama özelliği

Mi Home uygulama desteği

"Prize tak, modemin şifresini gir ve çalışsın... 10 gündür kullanıyorum, donma, kilitlenme vs yapmadı ve çok memnunum. Tavsiye ederim"

Xiaomi Wi-Fi Range Extender ürününü Amazon'dan satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Tek tuş ile hızlı kurulum imkânı sunar: TP-Link TL-WA854RE N300

TP-Link TL-WA854RE N300, menzil genişletme modu ile çalışma alanınızda kör nokta bırakmıyor ve internet keyfiniz kesintiye uğramıyor. 2 adet dahili anten ile geniş kapsama alanı sağlayan TP-Link TL-WA854RE N300, Wi-Fi sinyal güçlendiriciler arasında beklentilerinizi karşılayacak bir ürün.

WPS tuşu ile kolay kurulum

Gece modu ile LED ışıkları kapatma imkânı

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b kablosuz bağlantı standartları

3.3W güç tüketimi ile enerji verimliliği

"Kurulumu, boyutu ve yazılımı son derece güzel. iki katlı evde modem ile hedef bölge arasında orta noktaya konumlandırdık. 100mps olan hız 35mps olarak hedefe ulaştı. Alet modemden 7 metre, hedef bölgeden ise 1 kat ve 8 metre uzaklıkta."

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Alanında en güçlülerinden: TP-Link AX3000 OneMesh

Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan TP-Link AX3000 OneMesh, 2.4 GHz bandında 574 Mbps, 5 GHz bandında ise 2402 Mbps hız sunar, toplamda 3000 Mbps'ye kadar hız sağlayabilir. 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını ayrı ayrı kullanarak daha yüksek hız ve kapasite sunuyor. Kalabalık ortamlar için ideal bir Wi-Fi sinyal güçlendirici olarak karşımıza çıkıyor.

Gigabit ethernet portu ile pek çok cihaz bağlama özelliği

60 MHz geniş bant desteği ve OFDMA teknolojisi

Beamforming teknolojisi ile modemin yönünü bulma

TP-Link Tether uygulaması ile kolay kurulum

"Ev içerisinde cok kısa mesafelerde bile çekim sorunu yaşıyordum. Bütün sorumlarımı tek başına çözdü. Iyi ki daha ucuz modellere yönelmemişim. Hız kaybı tabii ki mevcut ama oldukça minimal."

TP-Link AX3000 OneMesh Wi-Fi sinyal güçlendirici ürününü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli!

Tüm modemler ile uyumlu: TP-Link TL-WA855RE

TP-Link TL-WA855RE, MIMO teknolojisi ile donatılmış iki harici anteni ile daha hızlı ve daha kararlı Wi-Fi bağlantısı sağlıyor. Üzerindeki LED ışıklar, internet bağlantısının güçlü olduğu noktayı bulmanıza yardımcı oluyor. Böylelikle kör noktalarda da internet bağlantınızı kaybetmiyorsunuz.

300 Mbps hızında veri aktarımı

WPS düğmesi ile hızlı ve kolay kurulum imkânı

Kompakt tasarımı ile şık görüntü

Güç programlama özelliği ile enerji tasarrufu

"Dubleks evdeyim üst kat için aldım prize taktım kurulumu yaptım tık demedi çalışıyor sorunsuz ideal"

TP-Link TL-WA855RE Wi-Fi sinyal güçlendirici ürününü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tasarımı ile herkesin beğenisini kazanmış durumda: TP-Link Deco M4

Wi-Fi sinyal güçlendiriciler arasında tartışmasız en şık ürünlerden biri olan TP-Link Deco M4, 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında 867 Mbps hız sunuyor. Bu da toplamda 1200 Mbps'lik bir bağlantı hızına eşit. Yaklaşık olarak 185 metrekarelik bir alanı kapsayan TP-Link Deco M4, 100 cihaza kadar bağlantı desteği sunuyor.

Deco uygulaması ile hızlı ve kolay kurulum

Kullanıcı profilleri oluşturma

Zaman kısıtlamaları belirleme

Uygunsuz içerikleri engelleme

WPA3 şifreleme ile gelişmiş güvenlik

"Kurulumu gayet kolay telefona kurduğunuz aplikasyon sizi yönlendiriyor. kapsama alanı oldukça genişledi. Unitelerden ethernet kablosu ile de internete bağlanabiliyorsunuz."

TP-Link Deco M4 Wi-Fi sinyal güçlendirici ürününü hızlıca satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

100'den fazla cihaz bağlantı kapasitesi ile parlıyor: Mercusys Halo H50G

Mercusys Halo H50G, ikili olarak geliyor, böylelikle iki farklı noktada Wi-Fi noktası oluşturabiliyorsunuz. Gelişmiş Mesh teknolojisi sayesinde evinizin her köşesinde kesintisiz ve güçlü bir Wi-Fi sinyali sunuyor. Birbirine bağlı üniteler tek bir birleşik ağ oluşturarak cihazlarınızın en güçlü sinyale otomatik olarak bağlanmasını sağlıyor. Sunduğu 1900 Mbps'lik bağlantı hızı ve 100'den fazla cihaz bağlantı desteği ile en kalabalık yerlerde bile sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Çift bant desteği ile 2.4 GHz bandında 600 Mbps ve 5 GHz bandında 1300 Mbps olmak üzere toplamda 1900 Mbps hız

İki ünite ile toplamda 550 metrekareye kadar kapsama alanı

Her iki ünitede bulunan 3 adet Gigabit Ethernet portu

QoS (Hizmet Kalitesi), misafir ağı ve ağ yönetimi

"Kesinlikle alınması gerekli bir ürün. Paraya kıyamayıp parça parça farklı ürünlere yöneldikten sonra total maliyetim bu ürünü geçti. Keşke en başta bu ürünü alsaymışım 120 metrekare evde kesintisiz full çekim gücü."

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