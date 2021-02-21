Asus, oyunculara yönelik akıllı telefonu Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihini açıkladı. Cihaz, 10 Mart Çarşamba günü düzenlenecek bir etkinlikte ilk kez gösterilecek.

Tayvan merkezli donanım üreticisi Asus, yakında tanıtılacak olan ROG telefonunun 4 serisini atlayarak ROG Phone 5 olarak adlandırılacağını geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı. Cihaza dair çalışmalarına devam eden şirket, resmi web sitesinde lansman etkinliği için geri sayım içeren bir etkinlik sayfası oluşturdu.

Sitede yer alan geri sayıma göre Asus ROG Phone 5, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 14.00'de başlayacak lansmanda ilk kez gösterilecek. Etkinlik sayfasında akıllı telefonun tasarımına veya özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak şimdiye kadar yayınlanan raporlar, cihazın bazı özelliklerini ortaya koymuştu.

Asus ROG Phone 5'te yer alması beklenen özellikler:

Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan Asus ROG Phone 5'in işletim sistemi tarafında Android 11 çalıştıracağı, Snapdragon 888 yonga seti kullanacağı ve 8 / 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle geleceği ortaya çıkmıştı.

Geekbench'in yanı sıra cihaz, Çin'in sertifika kurumu olan TENAA veri tabanında da tespit edilmişti. Burada yer alanlara göre telefon 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanacak, 5G'yi destekleyecek ve 65 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak.

Asus ROG Phone 5 ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Lansman etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki cihaza dair daha fazla bilgi ortaya çıkabilir. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.