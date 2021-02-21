Elon Musk'ın elektrikli otomobil firması Tesla, yakın zamanda yüklü miktarda Bitcoin almıştı. Görünüşe göre firmanın kripto para kazancı, otomobil satışlarının kazancını geride bırakacak.

Elektrikli otomobil pazarının öncüsü durumunda bulunan Tesla, geçtiğimiz ay 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirmişti. Firmanın bu yatırımı, sadece Ocak ayından bu yana, geçen yıl otomobil satışlarından elde ettikleri kazancı aşmış olabilir.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, dün toplamda 1 trilyon dolar piyasa değerini geride bıraktı. Bu da Tesla için ortaya oldukça ilginç bir durum çıkardı. Firmanın kazancı bu durumda geçtiğimiz yılın otomobil satış gelirlerinin üstünde olabilir.

Bitcoin rekorları Tesla'ya yaradı

Tesla'nın 31 Ocak tarihinde aldığı bütün Bitcoinleri hala elinde tuttuğunu varsaymamız halinde, elektrikli otomobil öncüsü kağıt üzerinde 930 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Firmanın 2020 yılında otomobil satışlarından gelen kazancı ise 721 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Dolaşımdaki Bitcoin miktarı, geçtiğimiz günlerdeki 53 bin dolarlık rekorun ardından 1 trilyon doları geride bırakmıştı. Bu önemli eşiğin aşılmasıyla birlikte Tesla'nın elindeki yatırım da yaklaşık %60 artış göstermiş oldu.

Aslında durum ilginç gözükse de pek çok firma, elde ettikleri kazancı ve sahip olduğu yatırımı çeşitli fonlarda değerlendirir. Büyük işletmeler için en önemli gelir kaynaklarından biri bu türden yatırımların sağladığı destektir. Aklınıza gelebilecek her işletmenin benzer girişimleri olur. Tesla ise yatırımını Bitcoin'e yapmayı seçti.

Bitcoin yükselişini sürdürüyor

Bitcoin son dönemdeki artışını devam ettiriyor. Üst üste rekorlar kıran Bitcoin'in fiyatı şu anda 57.468 dolar civarında seyrediyor. Türk Lirası bazında da Bitcoin fiyatının 400 bini geçtiği göze çarpıyor. Yani Tesla, en azından şimdilik iyi bir yatırım yapmış durumda.

Elon Musk son dönemde başta Dogecoin olmak üzere pek çok kripto para üzerinde etkili olan açıklamalar yapıyor. Pek çok kişinin büyük ilgiyle takip ettiği bu eksantrik milyarderin bir sonraki hamlesinin ne olacağı da merak konusu.