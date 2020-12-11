Bilgisayar üreticisi ASUS, Intel'in 11. nesil işlemcilerine ve Iris Xe ekran kartına yer veren yeni nesil ExpertBook B9 modellerini duyurdu. Yeni modeller, 2 TB'lık çift SSD'ye ve 32 GB LPDDR4x RAM'e de ev sahipliği yapıyor.

En büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan ASUS, günümüzde yalnızca oyunculara değil, iş insanlarına da hitap etmeye devam ediyor. Şirketin iş insanlarına yönelik tasarladığı dizüstü bilgisayarları, ince ve hafif yapılarına rağmen kullanıcısını hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak donanıma ev sahipliği yapıyor.

ASUS, bugün bu bilgisayarlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ExpertBook B9 isimli yeni nesil dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bir önceki neslin üzerine inşa edilen yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hafif 14 inç iş dizüstü bilgisayarı unvanını da şimdiden kazandı. Gelin, ASUS yeni bilgisayarında kullanıcılarına neler sunuyor bakalım.

Yeni nesil ASUS ExpertBook B9:

ASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarı ExpertBook B9, Intel'in 11. nesil işlemcilerine ve şirketin yeni yüksek performanslı ekran kartı Iris Xe'ye ev sahipliği yapıyor. Bu kurulumla birlikte bilgisayar hem işlem hızında geride kalmıyor, hem de fiyat konusunda uç noktalara tırmanmıyor.

Yalnızca 997 gram ağırlığındaki 14 inçlik ExpertBook B9, 4.266 MHz'lik 32 GB LPDDR4x RAM ve çift 2 TB SSD'leriyle iş bilgisayarı olmanın hakkını veriyor. Bilgisayarda Intel WiFi 6 ve Thunderbolt 4 desteği de bulunuyor. 14,9 milimetre kalınlığa sahip ExpertBook B9'un gücüyse 66 Wh'lık bataryayla sağlanıyor.

Bilgisayarın özellikleri yalnızca donanım özellikleriyle de sınırlı kalmıyor. ASUS ExpertBook B9'un 14 inçlik ekranı fazlasıyla ince bir kenarlığa sahip. Çerçevenin üstünde bulunan kameraysa hem kızılötesi kamera hem de yakınlık sensörüne sahip. Bu da kullanıcıların yüz tarama özelliğiyle bilgisayarlarını en kısa sürede açmalarını sağlıyor.