Samsung 110 İnç MicroLEd Teknolojili Televizyon - Özellikler

Samsung, micoLED teknolojisine sahip yeni akıllı televizyonunu duyurdu. Fütüristik tasarımlara sahip "The Wall" serisinin bir üyesi olarak tanıtılan televizyon, 110 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunuyor. Etkileyici özelliklere sahip televizyon, 2021'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni televizyonunu duyurdu. Şirketin "The Wall" olarak isimlendirdiği televizyon ürün gamının en yeni üyesi olarak karşımıza çıkan televizyon, nefes kesici özelliklere sahip. Peki sadece Türkiye değil, dünya genelinde de pek çok tüketicinin sahip olamayacağı bu televizyon, neler vadediyor?

Samsung'un yeni televizyonu, 110 inç büyüklüğünde. 4K çözünürlük sunan televizyon, geleneksel ürünlerden daha farklı olarak microLED teknolojisine sahip. Samsung, bu teknolojinin mikrometre boyutlu LED'ler anlamına geldiğini, bu LED'lerin de kendi piksel yapılarından ışık ve renk ürettiğini söylüyor. Ayrıca bu televizyon, RGB renk uzayının yüzde 100'ünü de karşılıyor. Bu sayede hemen her renk en doğru ton ve parlaklıkta sunuluyor.

Samsung'un yeni akıllı televizyonu işte böyle görünüyor

Samsung'un The Wall serisi ürünleri, fütüristik tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Bu bağlamda serinin en son üyesi de aynı etkileyiciliğe sahip. Zira bu akıllı televizyon, yüzde 99,99 oranında ekran gövde oranı sunuyor. Başka bir deyişle bu televizyonun çerçevesi yok. Duvarda bir tablo gibi duran televizyon, dezavantaj sunan ince yapısına rağmen Majestic Sound System isimli 5.1'lik bir ses sistemi sunuyor.

Samsung, yeni akıllı televizyonuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Örneğin 110 inç büyüklüğündeki bu televizyonun fiyatı, şu an için açıklanmadı. Ancak bu televizyonun fiyatının Samsung'un diğer 4K ya da 8K televizyonlarından birkaç kat yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu televizyonun bağlantı seçenekleri gibi önemli özellikler de şu an için bilinmiyor. Şirket, 2021'in ilk çeyreğinde küresel olarak piyasaya süreceği televizyonuyla ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki süreçte verecek gibi görünüyor.