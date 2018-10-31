Atomlar, Özel Bir Işınla Kapana Kıstırıldı

Doktora öğrencisi Ashby Hilton'un öncülüğünde geliştirilen yeni teknoloji sayesinde nesneleri itmeye ve çekmeye yarayan ışınların, atomları fiber optik bir merkezde bulunan mikroskobik bir deliğe çektiği belirlendi.

Yeni kuantum deneylerinin önünü açan, nesneleri itmeye ve çekmeye yarayan ışınların atomları kapana kıstırdığı çalışma, yeni güvenli iletişim ve gelişmiş sensör teknolojileri konularına yeni bir yaklaşım getirecek.

Yıldız Savaşları gibi bilimkurgu filmlerinde bu ışının mavi veya yeşil gösterildiğini ifade eden Hilton, tuzağın da görünmez kızılötesi ışından oluştuğunu sözlerine ekledi.

Gazlardan arındırılmış bir haznede süzülen atomlar, bu ışık sayesinde tuzağa düşüyor. Bakalım bu yeni araştırmalar ileride ne gibi teknolojilerin önünü açacak.