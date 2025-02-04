"A7 Sportback 55 Turbo FSI Quattro S tronic"ten Devam: Audi, Daha Basit İsimlendirme Stratejisinden Vazgeçti

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Alman otomobil devi Audi, birkaç yıl önce duyurduğu yeni isimlendirme stratejisinden vazgeçtiğini açıkladı. Audi otomobiller, uzun mu uzun adlandırmalarla yollarına devam edecekler.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren premium otomobil üreticisi Audi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, birkaç yıl önce duyurduğu yeni isimlendirme stratejisinden vazgeçtiğini açıkladı. Bu kararın yerinde olduğunu söylemek mümkün.

Audi'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre elektrikli otomobiller çift rakamlarla içten yanmalı motoru olan modeller ise tek rakamlarla anılacaktı. Yani Audi A7 içten yanmalı, Audi A8 ise elektrikli olacaktı. Yani şirket, durumun böyle olacağını açıklamıştı. Ancak arka planla yapılan değerlendirmeler, bunun doğru bir yaklaşım olmadığına karar verilmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Audi'nin mevcut isimlendirme stratejisi devam edecek

Audi isim stratejisini değiştirmeyecek

Audi tarafından yapılan son açıklamaya göre mevcuttaki isimlendirme stratejisi, olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Ancak burada da şöyle bir sorun var; Audi otomobillerin isimleri gerçekten çok uzun. Mesela bir otomobil için "Audi A6 Avant 40 TDI Quattro S Tronic" şeklinde isimlendirme yapacağız. Bu durum, en sıkı Audi hayranları için bile yorucu olacaktır.
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Peki Audi'nin mevcuttaki isimlendirme stratejisi nasıl? Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımızı aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz:
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Kaynak : https://tr.motor1.com/news/749498/audi-isim-stratejisini-yine-degistirdi/
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