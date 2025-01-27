Audi, Q6 E-Tron'un offroad için tasarlanan özel versiyonunu tanıttı. Orijinal modelden 16 santimetre daha yüksek olan otomobil, ne yazık ki şimdilik konsept aşamada.

Alman otomobil devi Volkswagen'in premium markası Audi, Q6 E-Tron Offroad olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobil satın alınamıyor olsa da offroad tutkunlarını mest edecek türden.

Q6 E-Tron Offroad Concept, tasarım açısından Q6 E-Tron'a benziyor. En azından üst kısımda. Alt kısımda ise devasa boyutlu lastikleri görüyoruz. Offroad ruhuna uygunluk için özel bir aks tasarımının kullanıldığı otomobil, orijinal versiyondan tam 16 santimetre daha yüksek. Tabii "Portal" olarak isimlendirilen akslar, torku yüzde 50 oranında artırmış durumda.

Karşınızda Audi Q6 E-Tron Offroad Concept

En zorlu koşullar için tasarlanan Audi Q6 E-Tron Offroad Concept, 509 beygir gücü üreten bir çift elektrik motorundan güç alıyor. Yapılan açıklamaya göre 13.400 Nm tork üretebilen offroad aracı, maksimum 175 km/s hız yapabiliyor. Audiye göre Q6 E-Tron Offroad Concept, 45 derecelik dik yokuşlara bile kolayca tırmanabilecek şekilde tasarlandı.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Q6 E-Tron Offroad Concept, dolar milyoneri olsanız bile satın alamayacağınız bir otomobil. Ancak Audi, bu aracı kullanacak. Hatta 1 Şubat'ta Avusturya'da düzenlenecek olan FAT Buz Yarışı etkinlikleri kapsamında piste çıkacak. Bakalım bu özel offroad aracı, Porsche 911 GT1 gibi araçlara karşı nasıl bir performans gösterecek...

Audi Q6'nın standart versiyonu neler sunuyordu?