Finansal olarak zor günlerden geçen McLaren Group, BMW tarafından satın alınacağı iddiaları ortalıktayken bugün yapılan habere göre Audi tarafından satın alındı. Audi, McLaren Group’u satın alarak Formula 1’e girişini de garantiledi.

Geçtiğimiz günlerde spor otomobil devi McLaren Automotive hakkında oldukça iddialı haberler ortaya çıkmıştı. Automobilwoche’nin haberine göre Alman otomobil devi BMW, Birleşik Krallık merkezli McLaren’i satın almak istiyordu. Bugün, McLaren hakkındaki haberler hakkında iki önemli gelişme yaşandı.

BMW, Automobilwoche’nin ortaya attığı McLaren’i satın almak istediklerine dair iddiaları yalanladı. BMW, bu iddiayı yalanlasa da McLaren için yeni bir alıcının yolu gözüktü. Automobilwoche’nin hazırladığı yeni habere göre Volkswagen Group bünyesinde bulunan Audi, ‘iş birliği fırsatlarına’ açık olduğunu bildirdi. Autocar’ın son yaptığı haberse Audi’nin McLaren Group’u tamamen aldığını öne sürdü.

Audi, McLaren Group’u satın alarak Formula 1’e girişini de garantiledi:

Autocar tarafından yapılan ve kendi kaynaklarına dayandırılan habere göre Audi, McLaren Group’un tamamını satın aldı. Bu satın alımla birlikte Audi, bir süredir finansal baskı altında olan otomobil devinin geleceğini garanti altına aldı. Ayrıca Audi, bu hamleyle birlikte Formula 1’e girişini de garantiledi.

Audi, McLaren Group’u satın alarak Formula 1 takımı üzerinde de tam kontrole sahip oldu. McLaren’in yönetimde herhangi bir değişiklik olmayacağını söylediği aktarılırken Audi yetkililerinin bu konuda henüz bir açıklama yapmadıkları belirtildi. McLaren’in satın alınması, gelecekte Audi tarafından üretilen motorlara sahip McLaren’ler görebileceğimize de işaret ediyor olabilir.

Bunun aynı sıra Audi’nin McLaren’i satın alması, Audi’yi bünyesinde bulunduran Volkswagen Group’un da Formula 1’e girişini sağlamış oldu.

McLaren'den açıklama geldi: İddialar doğru değil

McLaren, Autocar'a ulaşarak Audi'nin McLaren'i satın aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

McLaren Group altındaki kuruluşlar: