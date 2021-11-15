İngiliz hükümetine ait kredi kuruluşu UK Export Finance (UKEF), Konya'daki Karapınar Güneş Enerji Santrali için 291,04 milyon dolarlık kredi verildiğini açıkladı. Bu kredi, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin tamamlanmasını sağlayacak.

Türkiye, temiz enerji üretimine önem veren ülkelerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar, ülkemizin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu da gözler önüne seriyor. Örneğin Konya'da yapımı devam eden Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES). Dünyanın en büyük beşincisi olacağı ifade edilen santral, hizmet vermeye başladığında 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre 1,35 GW kapasiteli proje, 2022 yılında tamamlanacak. Elbette bu projenin tamamlanabilmesi için ciddi bir bütçe gerekiyor. İşte bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz hükümetinin kredi kuruluşu UK Export Finance (UKEF), projenin tamamlanabilmesi için Türkiye'ye 291,04 milyon dolarlık destek sağlanacağını duyurdu.

Karapınar ile 1,5 tonluk karbon salınımı engellenmiş olacak

Kalyon Holding bünyesinde kurulan Kalyon Enerji'nin üstlendiği Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 1,5 tonluk karbon salınımının önlenmesini sağlamış olacak. Üstelik bu proje sayesinde Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik üretimi payı, yüzde 20 artmış olacak.

UKEF tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'ye verilen desteğin önemli olduğu ifade edildi. Kurum yetkilileri, Türkiye'ye verilen 291,04 milyon dolarlık kredi ile 2 milyon insanın temiz enerji kullanmasına yardımcı olunacağı belirtildi. Ayrıca bu kararla İngiltere'de temiz enerji üzerine çalışan şirketler için yeni pazarlara girmelerinin ön plana çıkarılacağının altı çizildi.