Audi, Mercedes, BMW, Porsche ve Volkswagen Drag Yarışında

Her hafta birbirinden güçlü arabaları yarıştıran YouTube kanalı carwow, şimdi de beşli bir drag yarışı düzenledi. Alman otomotiv devlerinin kapıştığı yarıştan beklenmeyen sonuçlar da çıktı.

Otomobil tutkunlarının YouTube’daki bir numaralı kanalı carwow, beşli bir drag yarışıyla takipçilerini buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Ferrari, McLaren ve Porsche’yi üçlü bir yarışa sokan carwow ekibi, şimdi de Audi RS3, Mercedes AMG A45, BMW M2, Porsche Cayman GTS ve Volkswagen Golf R otomobillerini drag pistinde teste tutuyor. Rekabetin zirve yaptığı yarışta beklenmedik sonuçlar da çıktı. Drag yarışına göz atmadan önce otomobillerin özelliklerini yakından inceleyelim.

Otomobillerin genel özellikleri:

Yarışta ilk sırada yer alan Alman otomobili Audi RS3, 2.5 litrelik 5 silindirli motoruyla 400 beygir ve 500 Nm tork gücüne sahip. Dört çekişli olan otomobilin 1.570 kg’lık bir ağırlığı bulunuyor. Otomobilin piyasa fiyatıysa 50 bin sterlin.

Yarışın ikinci sırasında yer alan bir diğer Alman arabası Mercedes A45, 2 litrelik 4 silindirli motora sahip. 420 beygir gücüne sahip olan otomobil 500 Nm tork üretiyor. Audi’den 20 beygir daha yüksek olmasına karşın ağırlığıyla bu avantajını kaybediyor gibi. 1.625 kg olan otomobilin fiyatı 58 bin sterlin.

Yarış adeta Alman otomotivinin bir gösterisi gibi. Yarışın üçüncü sırasında yer alan BMW M2, 3 litrelik 6 silindirli motoruyla 410 beygir ve 550 Nm tork gücü üretebiliyor. Arkadan çekişli olan BMW, 1.575 kg ağırlığa ve 52 bin sterlinlik piyasa değerine sahip.

Şu ana kadarki otomobillerden yola çıkarak dördüncü sırada yer alan aracın hangi ülkeden çıktığını tahmin edebilirsiniz. Porsche Cayman GTS, 4 litrelik 6 silindirli motoruyla geliyor. Arkadan çekişli olan otomobil, rakiplerinin aksine manuel vitese sahip. 400 beygir ve 420 Nm tork üreten aracın piyasa değeri 67 bin sterlin. Ayrıca 1,480 kg ağırlığıyla yarışın en hafif otomobili konumunda.

Yarışın en mütevazı katılımcısı Volkswagen Golf R’de 2 litrelik 4 silindirli motor bulunuyor. 320 beygirlik otomobil 420 Nm tork gücü üretiyor. 1.550 kg ağırlığa sahip olan otomobilin piyasa değeri 40 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Yarışın ilk aşamasında (6:50 dk) araçların kalkış hızı test ediliyor. İkinci aşamadaysa (9:47 dk) sürüş sırasında araçların hızlanma kabiliyetleri teste tutuluyor.

İşte drag yarışının videosu: