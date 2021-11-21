Ferrari, McLaren ve Porche Drag Yarışında Tozu Dumana Kattı

Ferrari F8 Tributo, McLaren 765LT ve Porsche 911 GT RS, drag yarışında nefes kesti. Birbirinden güçlü bu üç otomobilin drag pistinde kozlarını paylaştığı yarıştan ilginç sonuçlar da çıktı.

YouTube’un en ünlü otomobil kanallarından carwow, kıran kırana geçen bir drag yarışıyla daha karşımızda. Geçtiğimiz hafta iki alman devini karşı karşıya getiren carwow, şimdi de üç farklı otomotiv devini bir araya getiriyor. Otomobil tutkunlarının nefesini kesecek drag yarışında Ferrari F8 Tributo, McLaren 765LT ve Porsche 911 GT RS kozlarını paylaşıyor. İtalyan, İngiliz ve Alman otomotiv devlerinin yer aldığı bu yarıştan oldukça şaşırtıcı sonuçlar çıktı.

Yarıştan önce otomobillere bir göz atalım:

Ferrari F8 Tributo, klasik kırmızı rengiyle yarışta iddialı bir görüntü sunuyor. Kırmızı kaputunun altında yatan 3,9 litrelik çift turbolu V8 motoruysa 720 beygir ve 770 Nm tork gücüne sahip. 203 bin 476 sterlin başlangıç fiyatı olan Ferrari F8 Tributo, 1435 kilogramlık ağırlığıyla yarışın orta sıklet katılımcısı.

İngiliz otomotiv devinin gururu McLaren 765LT, 280 bin sterlin fiyatıyla yarışın en pahalı aracı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat fiyat farkının hakkını verdiğini söyleyebiliriz. 4 litrelik çift turbolu V8 motoru olan otomobil 765 beygir ve 800 Nm tork gücü üretiyor. McLaren 765LT yarışın en hafif otomobili konumunda ve 1339 kilogram ağırlığa sahip.

Yarışın iddialı bir diğer ismi Porche 911 GT RS ise 3,8 litrelik çift turbolu sıralı altı motoruyla 700 beygir ve 750 Nm tork gücüne sahip. Ferrari’den yalnızca 35 kg daha ağır olan Porche 911 GT, yarışın en ağır otomobili.

Yarışın ilk aşamasında (6:15 dk) otomobillerin kalkış hızları test ediliyor. İkinci aşamadaysa (7:15 dk) araçların sürüç sırasında hızlanma kabiliyetleri teste tutuluyor. Kıran kırana geçen yarışta Ferrari’den şaşırtan sonuçlar da geldi.

Ferrari F8 Tributo, McLaren 765LT ve Porsche 911 GT RS drag yarışı: