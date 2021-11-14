Ünlü YouTube kanalı carwow, iki Alman otomotiv devini drag yarışında karşı karşıya getiriyor. Mercedes AMG Black ve BMW M3’nin kozlarını paylaştığı yarış bir hayli kızışmalı geçiyor. Üç farklı aşamada otomobillerin özelliklerinin teste tutulduğu yarış, araba tutkunlarını yine ekranlara kilitleyecek.

Her hafta birbirinden heyecanlı drag yarışları düzenleyen ünlü YouTube kanalı carwow, dün de yine otomobil tutkunlarını ve yarış severleri sevindirecek bir yarış düzenledi. Geçtiğimiz Pazar günü düzenledikleri üçlü drag yarışında F1 Aracı, Honda NSX ve uzaktan kumandalı drag arabası yer alıyordu ve inanması güç sonuçlar çıkmıştı. Şimdi de iki Alman otomotiv devinin araçları drag yarışına tutuşuyor. Mercedes AMG Black ve BMW M3 otomobillerinin yer aldığı ikili drag yarışı bir hayli rekabetli geçiyor. Yarışa göz atmadan önce gelin bir arabaların özelliklerine bakalım.

Otomobillerin genel özellikleri:

Mercedes’in AMG Black serisi otomobili 6.2 litrelik atmosferik V8 motora sahip. Aracın uzun kaputunun altında yatan bu güçlü motor, 631 beygir ve 635 Nm tork gücü üretebiliyor. Yarıştaki her iki araç arkadan çekişli ve kalkış kontrol sistemi bulunuyor. Fakat yarışın daha hafif aracı Mercedes AMG Black 1550 kg ağırlığında. Aracın sıfırı 230 bin sterlin değerindeyken yarışta kullanılan özel model 700 bin sterlin civarında.

Hemen sağında yer alan BMW M3 ise 3 litrelik çift turbolu motoru ile 510 beygir ve 650 Nm tork gücünde. Yarıştaki rakibinden daha ağır olan BMW M3, 1730 kg ağırlığında. Beygir gücündeki ve ağırlıklarındaki farklardan dolayı yarışın sonucu hakkında tahminler oluşmaya başlasa da geçen haftaki F1 Aracı, Honda NSX ve uzaktan kumandalı drag arabasının yer aldığı yarıştan görünüşe aldanmamak gerektiğini görmüştük. Bu nedenle BMW M3 de bu yarışta dişli bir rakip olmaya hazır.

Yarışın ilk aşamasında araçların kalkış kontrol sistemleri test ediliyor. İlginç sonuçlar çıkan bu yarıştan sonra ise otomobillerin hızlanma güçleri ölçülüyor. Son yarış ise arabaların fren sistemlerini test ediyor. Şimdi de sıra geldi yarışı izlemeye…

Mercedes AMG Black ve BMW M3 drag yarışının videosu: