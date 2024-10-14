Audi, Q6 Sportback e-tron ile SQ6 Sportback e-tron'u tanıttı. Tasarımıyla eşsiz olan otomobiller, yüksek performansları ile de mest etmeyi başaracaklar. Peki bu otomobillerin fiyatları ne kadar?

Alman otomobil devi Volkswagen'in premium otomobil markası Audi, düzenlediği bir etkinlikte Q6 Sportback e-tron ile SQ6 Sportback e-tron'u tanıttı. Ultra yakışıklı otomobiller, yüksek güçleri ile kendilerine hayran bırakacaklar gibi görünüyor.

0,26 sürtünme katsayısına sahip Audi Q6 Sportback e-tron ile SQ6 Sportback e-tron, tasarım açısından orijinal Q6 e-tron ile oldukça benzer. Bu bağlamda; otomobillerde oldukça iri bir ızgara, LED destekli farlar ve arka kısımdaki ışık barı, gözümüze doğrudan çarpan hususlar arasında yer alıyor. Coupe SUV olarak nitelendirebileceğimiz otomobil, Audi'nin her zaman olduğu gibi yine muhteşem bir iş çıkardığının açık bir göstergesi.

Karşınızda Audi Q6 Sportback e-tron

Audi Q6 Sportback e-tron ile SQ6 Sportback e-tron, iç tasarımıyla da kendine hayran bırakıyor. Oldukça geniş bir iç hacme sahip olan otomobil, 11.9 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile donatıldı. Ayrıca orta konsolda 14.5 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı, yolcu tarafında ise 10.9 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı daha bizleri karşılıyor. Artırılmış gerçeklik desteğine sahip head-up ekrana da sahip olan otomobil, ChatGPT entegrasyonu da sunacak.

Audi Q6 Sportback e-tron ile SQ6 Sportback e-tron, tüketicilerin kendilerine uygun seçeneği bulabilmelerini sağlayacak motor konfigürasyonlarına sahipler. Bu bağlamda; giriş seviye Audi Q6 Sportback e-tron'da 288 beygir gücü üreten ve 545 kilometreye kadar menzil sunan bir seçenek bulunuyor. Q6 Sportback e-tron Performance ise 322 beygir gücü üretecek ve 656 kilometre menzil sunacak.

Yukarıda saydığımız motor seçenekleri yetersiz geldiyse devam edelim. Audi Q6 Sportback e-tron'un Quattro seçeneğinde 383 beygir gücü üreten çift motorlu bir seçenek daha var. 0-100 km/s hızlanma süresi 5,9 saniye olarak açıklanan bu varyant, 636 kilometre menzil sunuyor. Tüm bunlara ek olarak; 510 beygir gücü üreten ve maksimum hızı 230 km/s olan SQ6 Sportback e-tron, 607 kilometre menzil sunacak.

Audi'nin açıklamasına göre Audi Q6 Sportback e-tron, 65.900 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Otomobillerin Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri şimdilik belirsiz.