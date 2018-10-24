Audi'nin süper araba kategorisindeki temsilcilerinden olan R8, yenilenmiş keskin hatlarıyla göz alıyor. Aracın Avrupa otoyollarına çıkışı için ise 2019'un bahar aylarını beklemek gerekiyor.

Audi'nin R8 modeli açıklanmadan önce pek çok söylenti dolanıyordu ancak aracı görünce çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıktı. Turboşarjlı V6 motorlara indirgeneceği söylenen araç, doğal havalandırmalı 5.2 litrelik motoruna sadık kalmış hatta motoru da geliştirilmiş.

Estetik açıdan daha keskin hatlı tasarlanan aracın ön ızgarası da uzamış. Arka tarafraki hava çıkışı artık tampon boyunca uzanıyor. Motora yerleştirilen üç parçalı kapak sistemi, hava filtresi gibi parçaları dış etmenlere karşı koruyucu vazife görüyor. Düz R8'ler siyah, R8V10 Performance Quattro ise mat titanyum renklerine sahip.

Yeni R8'in motoru 562 HP güç üretebiliyor, bu güç bir önceki modele göre 30 HP fazla. Ayrıca motorun torku da 550 Nm'den 560 Nm'ye yükselmiş durumda. Araç 3.4 saniyede 0-100 km hızlanmasını yapabiliyor. Hızı ise modele göre 324 kilometreyi bulabiliyor.

Audi R8 V10 Performance Quattro ise 612 HP güce ve 580 Nm torka sahip. Coupe modeli 3.2, Spyder modeli ise 3.1 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor.

Aracın süspansiyon sisteminde de değişiklikler yapan mühendisler, artan hıza rağmen aracın daha hızlı fren yapmasını sağlamayı başardılar.

Yeni modellerin Avrupa yollarında gözükmeye başlaması için 2019 yılının ilk çeyreğini beklememiz gerekecek.