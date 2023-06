Amerikan sinema dünyasının en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından bir tanesi olan Audrey Hepburn, özellikle bir dönem sinema tarihine gerçek anlamda damga vurmuş bir isim. Mutlaka izlemeniz gereken IMDb puanlarına göre en iyi Audrey Hepburn filmlerinden bazılarını sizin için listeledik.

4 Mayıs 1929 tarihinde Belçika’da dünyaya gelen tam adıyla Audrey Kathleen Ruston, Nazi işgali altındaki Hollanda’da zor bir çocukluk geçirdi. Londra’da bale eğitimi aldıktan sonra modellik yapmaya başladı. 1951 yılında sinema dünyasına ilk adımını atan Audrey Hepburn, bu tarihten sonra oyunculuk kariyerindeki basamakları hızla tırmandı ve art arda pek çok önemli filmde rol aldı.

Roman Holiday filmi ile 1952 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Audrey Hepburn, kariyeri boyunca Altın Küre ve BAFTA gibi pek çok organizasyon tarafından önemli ödüllere layık görüldü. 1993 yılının 20 Ocak günü 63 yaşında hayatını kaybeden Audrey Hepburn, geride tekrar tekrar keyfile izleyebileceğimiz pek çok film bıraktı. Gelin bazılarına yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Audrey Hepburn filmlerinden bazıları:

Two for the Road

The Nun's Story

How to Steal a Million

Sabrina

Breakfast at Tiffany's

Wait Until Dark

The Children's Hour

My Fair Lady

Charade

Roman Holiday

Yıllar ne getirdi, ne götürdü: Two for the Road

Yıl: 1967

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Stanley Donen

Oyuncular: Audrey Hepburn, Albert Finney, Eleanor Bron

IMDb: 7.4

Gezici bir koroda şarkıcılık yapan Joanna ile mimar olan Mark, Avrupa’da bir gezi sırasında tanışır ve aşık olup evlenirler. Aradan tam 12 yıl geçer, ikilimiz tekrar bir yolculuğa çıkar. Yolculuk boyunca eski anıları yad etmeye başlarlar ama işler bir noktada ilginç bir hale gelir ve çiftimiz aslında ilişkilerinin nasıl yıprandığını anlamaya başlar.

Savaşın ortasında bir rahibe: The Nun's Story

Yıl: 1959

Tür: Dram

Yönetmen: Fred Zinnemann

Oyuncular: Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans

IMDb: 7.5

İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı günleri yaşanırken zengin bir ailenin kızı olan Gabrielle bir şeyler yapmak ister ve bir rahibe olmaya karar verir. Tabii bu hemen olacak bir iş değildir, önce yakışıklı ateist bir doktor ile uzun süre yoldan çıkmadan birlikte çalışması gerekir. Yıllar sonra ülkesi Naziler tarafından işgal edilince Gabrielle yollara düşer ve bir rahibe olmasına rağmen direnişçilerin arasına katılır.

Sanat koleksiyoncusunun eser hırsızı kızı: How to Steal a Million

Yıl: 1966

Tür: Komedi, Suç, Romantik

Yönetmen: William Wyler

Oyuncular: Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Eli Wallach

IMDb: 7.6

Charles illegal işlerle uğraşan bir sanat koleksiyoneridir. Bir gün başı derde girince kızı Nicole devreye girer ve evlerindeki Venüs heykelini satmaya çalışır. Fakat büyük bir hayal kırıklığına uğrar çünkü heykel sahtedir. Nicole’ün artık tek çaresi birkaç sanat eseri çalmak ve bunları satarak babasını kurtarmaktır. Bunun için tuttuğu profesyonel hırsızla anlaşmak ise hiç kolay değildir.

Kimi kaçırdığına dön de bak istedim: Sabrina

Yıl: 1954

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Billy Wilder

Oyuncular: Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden

IMDb: 7.6

Sabrina, ülkenin en zengin ailelerinden birinin şoförünün kızıdır. Hayatı boyunca bu lüks hayata bakan genç kız, aynı zamanda ailenin oğluna da platonik olarak aşıktır. Babası onu bu rüyadan uyandırmak için Paris’e sanat eğitimi almaya gönderir. İki yıl sonra Sabrina döner ama ne dönüş. İnanılmaz çekici, güzel ve görgülü bir kadın haline gelen Sabrina’ya aşık olan kim olacak tahmin edin?

Beklenmedik aşk: Breakfast at Tiffany's

Yıl: 1961

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Blake Edwards

Oyuncular: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

IMDb: 7.6

Holy, New York sosyete dünyasının en havalı karakterlerinden biridir. Çılgın partilere katılır, günü birlik ilişkiler yaşar, aşktan uzak durur ve her sabah mücevher dükkanı Tiffany’nin karşısında kahvaltısını yapar. Derken bir gün yan dairesine genç ve yakışıklı bir erkek taşınır. Bunun klasik maceralarından biri olacağını düşünse de Holy kendini platonik bir aşkın ortasında bulur.

Odalarda ışıksızım: Wait Until Dark

Yıl: 1967

Tür: Gerilim

Yönetmen: Terence Young

Oyuncular: Audrey Hepburn, Alan Arkin, Richard Crenna

IMDb: 7.7

Wait Until Dark her saniyesi gerilim dolu bir hikaye anlatıyor. Karakterimiz görme engelli bir kadındır. Evine hırsız giren karakterimiz bunu duyar ve bir şekilde mücadele etmeye çalışır. Göremeyen birinin dezavantajlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü hırsızlar gecenin karanlığına alışık değilken karakterimizin zaten hiçbir zaman ışığa ihtiyacı olmamıştır.

Kim bu kadınlar: The Children's Hour

Yıl: 1961

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: William Wyler

Oyuncular: Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Garner

IMDb: 7.8

William Wyler tarafından 1936 yılında çekilen These Three filminin yeniden çevrimi olan The Children's Hour filminin koltuğunda yine William Wyler bulunuyor. Zengin ailelerin çocuklarının olduğu bir okulun iki kadın yöneticisi vardır. Bu iki kadının aslında bir tür lezbiyen ilişkide oldukları dedikodusu yayılır. Konunun mahkemeye kadar taşınması ise işlerin iyice büyümesine neden olacaktır.

Bundan hanımefendi olur mu: My Fair Lady

Yıl: 1964

Tür: Dram, Aile, Müzikal

Yönetmen: George Cukor

Oyuncular: Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway

IMDb: 7.8

Eliza bir sokak çiçekçisidir. Hayatı boyunca sokaklarda mücadele vermiş olan genç kadın kabadır, çok küfür eder, cahil ve saldırgandır. Bir gün bir dil bilimci karakterimizle karşılaşır ve üzerinde deney yaparak onu bir hanımefendi haline getireceğine inanır. Eliza ile zor da olsa anlaşır ve çalışmalara başlarlar. Sonrasında yaşananlar hem karakterlerimizi hem de izleyicileri şoke edecek cinstendir.

Kocayı boşver para nerede: Charade

Yıl: 1963

Tür: Komedi, Gizem, Romantik

Yönetmen: Stanley Donen

Oyuncular: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau

IMDb: 7.9

Karakterimiz Regina tam da boşanmak üzere olduğunu kocasının bankadaki tüm paralarını çektiğini ve hemen sonrasında öldürüldüğünü öğrenir. Kocası pek umrunda değildir ama para onun için çok önemlidir. Bu sırada onunla ilgilenen Peter ile tanışır ve parayı birlikte aramaya başlarlar. Parayı onlar gibi arayan diğer insanların tek tek ölmeye başlaması ise işleri epey ilginç hale getirecektir.

Artık gücü kalmayan bir prenses: Roman Holiday

Yıl: 1953

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: William Wyler

Oyuncular: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert

IMDb: 8.0

Roman Holiday ilginç bir hikaye anlatıyor. Artık kraliyet ailelerinin yalnızca göstermelik olarak devam ettiği modern dünyada bir prenses nasıl yaşar? Bu prensesimiz kendini gizleyen bir gazeteci ile tanışır ve başlar ona her şeyi anlatmaya. Audrey Hepburn bu filmdeki performansı sayesinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştür.

Amerikan sinemasının en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından olan Audrey Hepburn’ün rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Audrey Hepburn filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.